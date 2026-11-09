從「完全正常」到坦承婚外情 黃仁勳誠信受到檢驗

一年多來，輝達（NVIDIA）一直淡化執行長黃仁勳與新加坡雲端業者Megaspeed及其前主管黃樂（Alice Huang）的往來。Megaspeed由一家中國大陸遊戲業者分拆成立，黃樂曾協助創立。

美國政府擔心，北京可能透過這家新加坡業者取得先進晶片。輝達和黃仁勳都表示，Megaspeed雖大量採購輝達的AI晶片，但採購並無不法。對於黃仁勳和黃樂往來的報導，兩者都說那是公務往來。

就在過去兩周，儘管已有報導指兩人關係密切，黃仁勳仍為自己辯護，稱兩人的互動「完全正常」。

因此，黃仁勳終於承認對結婚逾40年的妻子不忠，令人更加震驚。媒體報導，美國官員懷疑黃樂遭大陸情治機關吸收。輝達周日表示，董事會正調查黃仁勳是否曾成為外國情治行動的目標。黃仁勳是這波AI基礎建設熱潮的代表人物，掌舵的輝達也是全球市值數一數二的企業。如今內情曝光，他的前途變得難以預料。

從台北酒吧到晶片流向調查

黃仁勳和黃樂的往來最早可追溯至2024年。紐約時報2025年10月報導，黃樂前一年在台北一家酒吧和一群科技業主管聚會時，打賭能把黃仁勳找來。紐時說，她聯絡黃仁勳後不久，他果然現身，和眾人喝了一小杯威士忌。

輝達發言人當時回應，輝達的業務團隊常在會議期間招待客戶及合作夥伴，黃仁勳有空時，團隊有時也會請他到場談談市場近況。

彭博去年12月報導，美國政府已著手調查Megaspeed的股權結構，以及該公司是否把輝達晶片轉運至大陸。Megaspeed是新雲端業者，出租算力供客戶執行AI運算。若走私屬實，將嚴重違反美國為限制大陸發展AI和軍事能力而實施的出口管制。彭博報導，美方調查人員尤其關注黃樂及她在Megaspeed扮演的角色。

輝達當時仍為雙方的業務往來辯護。輝達發言人說，內部查核未發現Megaspeed轉運晶片的證據，並確認該公司完全由大陸境外持有和經營，沒有大陸股東。發言人說，Megaspeed提供的是「出口管制規定允許的雲端服務」。

Megaspeed否認有不法行為。輝達表示，曾詢問華府官員是否需要停止與Megaspeed往來，得到的答覆是沒有必要。輝達發言人當時說，法律既有明文，美國企業就按現行法律行事，批評者希望法律怎麼訂，是另一回事。

輝達在華府爭取放寬出口

輝達一方面回應外界對Megaspeed的質疑，一方面也在華府爭取放寬熱門AI晶片的出口管制。美國政府自2022年起逐步加強管限，防止大陸買進先進AI晶片，使輝達的高階產品失去一個重要市場。

川普2025年初重返白宮後，黃仁勳力促新政府准許輝達恢復向大陸客戶銷售部分AI晶片。他和川普建立密切關係，經常一同公開露面，也曾隨川普出訪中東和英國。這番遊說有了結果，川普在2025年底決定放行輝達較早一代的H200晶片銷往大陸。

到了上月，紐時披露，美國官員認定黃樂為中國大陸情治單位蒐集情報，曾把黃仁勳列為目標，並與他建立密切關係。紐時10月29日刊出報導後，黃仁勳接受彭博訪問時說，他和黃樂的往來，與平常和大陸客戶及企業主管的互動一樣。他也說，黃樂已離開Megaspeed。

黃仁勳當時說：「我們的關係和往來都和Megaspeed有關，一切都很正常，沒有什麼不尋常。」他也表示，美國政府未曾告知他對黃樂的懷疑。

國會要求說明 輝達董事會展開調查

黃仁勳承認婚外情前幾天，華府要求他進一步說明和黃樂往來的聲音愈來愈多。三位共和黨籍聯邦眾議員周四表示，已要求黃仁勳在11月18日出席閉門簡報，也就是輝達預定公布最新一季財報的隔天。民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）先前也公開要求黃仁勳說明。

紐時周五引述未具名消息人士報導，美國情治官員曾告知川普政府，黃樂受中國大陸國家安全部吸收，任務是蒐集有關黃仁勳的情報。美國官員是從一份情報備忘錄得知這些指控。金融時報同日稍後報導，美國官員認為黃仁勳和黃樂曾交往。

紐時11月6日的報導刊出後，輝達發表聲明說，雲端合作夥伴未曾要求輝達推動修改美國法律，或爭取向大陸銷售晶片。輝達也表示，相信若確實遭到鎖定、面臨威脅，美國政府會告知。對於金融時報所報導兩人可能曾交往，輝達引用黃仁勳先前的說法，稱兩人的關係是一般業務往來。

紐時周日又報導，美國國務卿盧比歐今年春天曾督導起草一份最高機密備忘錄，提醒川普政府其他官員，黃仁勳和黃樂關係密切。據紐時報導，備忘錄以電子監控黃樂所得的機密情報為依據。盧比歐親自督導起草，顯示美國高層官員對這段關係的憂慮。與此同時，黃仁勳仍和川普往來密切。

幾小時後，黃仁勳發信給輝達員工，承認婚外情，使輝達陷入創立30多年來最嚴重的危機。63歲的黃仁勳在信中說：「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。」他也對同事說：「我本應做得更好，才不辜負你們。」

輝達董事會宣布展開獨立調查，表示目前沒有理由認為美國國安或輝達機密受到損害，並稱對黃仁勳有信心。川普也為黃仁勳辯護，說他應繼續擔任執行長。

黃仁勳在信中表示支持調查。他說：「我愛我們的國家，也愛輝達。我會盡力保護輝達，維護美國的國家安全。」