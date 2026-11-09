黃仁勳認外遇！正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

輝達執行長黃仁勳8日承認婚外情，向結婚41年的妻子洛莉及子女道歉，婚外情女方據報是涉嫌替中國大陸從事間諜活動的黃樂。黃仁勳過去經常分享追妻往事，從以做作業換取星期天約會，到承諾30歲當上執行長並如願實現，如今卻親口坦承背叛家庭，多年愛妻形象瞬間破滅。

印度經濟時報報導，洛莉（Lori Huang）婚前名為洛莉．米爾斯（Lori Mills），與黃仁勳在奧勒岡州立大學就讀工程科系時相識。當時黃仁勳17歲，羅莉19歲，這段姊弟戀從電機工程實驗課的搭檔關係開始，兩人交往5年後，於1985年結婚。

以作業換約會 承諾30歲當執行長

美國「財星雜誌」（Fortune）曾報導，黃仁勳2024年在香港科技大學受訪時回憶，班上有250名學生，只有3名女生，自己年紀最小，外表更像個孩子。他希望洛莉認為自己年紀輕輕便能上大學，一定很聰明，於是主動搭話「妳想看看我的作業嗎？」

接著，他向洛莉保證：「只要妳每個星期天和我一起做作業，我保證妳每科都能拿A。」這項約定讓他每周日都有一場「約會」。他還會提前寫好作業、掌握答案，等到兩人對答案時，自己就會像天才。

為了說服洛莉嫁給自己，黃仁勳又許下更大膽的承諾，發誓30歲時會當上執行長。1993年，他與另外兩名工程師在丹尼餐廳（Denny's）用餐時萌生創業構想，同年共同創辦輝達，出任執行長，當年正好30歲，兌現追妻時的豪語。

妻女打理皮衣造型 洛莉掌管92億美元基金會

根據外媒，洛莉曾在科技業發展，據報1980年代初期曾任惠普微晶片設計師，之後離開企業界，將重心轉向家庭及其他興趣。

相較於丈夫，洛莉作風低調，公開資訊多與家庭及慈善活動有關。她擔任夫妻共同創立的「黃仁勳與洛莉基金會」（Jen-Hsun and Lori Huang Foundation）總裁，基金會截至2024年底申報資產約92億美元，規模接近美國知名麥克阿瑟基金會同期93億美元的捐贈基金。

兩人的子女目前都在輝達工作。女兒黃敏珊（Madison Huang）曾就讀廚藝學校、任職LVMH，後來加入輝達從事模擬技術相關工作；兒子黃勝斌（Spencer Huang）曾在台北經營雞尾酒吧，之後投入機器人領域。NDTV Profit引述科技媒體The Information報導，兩人在2026會計年度從輝達獲得的薪酬各超過100萬美元。

黃仁勳的招牌黑色皮衣造型，也有妻女的功勞。他曾在惠普線上節目「The Moment」被問及成為時尚指標的感想，回答：「我很高興有太太和女兒幫我打理穿著。」

洛莉尚未公開回應，亦未有兩人分居的公開報導。

黃樂曾任Megaspeed高層 間諜指控待調查

黃仁勳在致員工信中未透露外遇對象，但NDTV Profit引述紐時報導，他已向董事會承認與黃樂（Alice Huang）有親密關係。黃樂是中國公民，曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管。

NDTV Profit報導，一份署名黃樂的中國私募基金資料庫簡介記載，她曾任湖南衛視與中國中央電視台記者，之後轉往金融業，擔任匯豐私人銀行部門總裁助理、中信證券副總裁。不過，這些經歷尚未獲完整證實。紐約郵報引述一名湖南衛視主管稱，從未聽過她，該報也未在央視官網找到她的個人資料。

中國投資資料另記載，黃樂曾任上海和熙投資管理公司執行董事及基金經理，該公司據報與中國遊戲公司第七大道（7Road）有關。

Megaspeed前身為與中國遊戲業有淵源的7Road International，2023年3月更名為Megaspeed，黃樂同月出任董事總經理，股權亦轉至Huang Le Limited，11月再轉至新成立的Swiftdata。截止2023年11月10日，黃樂已辭去董事職務，但2024年6月仍出席台北一場有黃仁勳參與的業界聚會。

NDTV Profit引述紐時報導，Megaspeed位於馬來西亞的姊妹公司，於2024年6月至2026年2月間採購至少48億美元、搭載輝達晶片的先進AI設備。

據紐時報導，美國官員認為黃樂受到中國國家安全部吸收，負責蒐集黃仁勳的相關情報，並可能影響輝達推動先進晶片銷中的行動。黃樂未回應紐時的置評請求，目前未見她遭起訴的公開報導。

輝達董事會已啟動獨立調查，表示目前沒有理由認為國安或公司機密受到危害。黃仁勳則在信中寫道：「我知道，道歉無法挽回我已做過的事。」

黃仁勳（左）與洛莉（右）在奧勒岡州立大學就讀工程科系時相識。當時黃仁勳17歲，羅莉19歲，這段姊弟戀從電機工程實驗課的搭檔關係開始，兩人交往5年後，於1985年結婚。圖/截自@zooyeaoh在X的照片