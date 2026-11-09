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黃仁勳認了背叛妻兒！美議員籲喊卡輝達晶片銷中 分析師嘆時機糟糕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達持行長黃仁勳。美聯社
輝達持行長黃仁勳。美聯社

美媒商業內幕報導，黃仁勳承認與一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查，引發轟動。避險基金大亨艾克曼呼籲外界支持黃仁勳及其家人，另有學者與國會議員要求收緊晶片出口管制，甚至暫停向中國大陸運送先進AI晶片。分析師則指事件時機「非常糟糕」，但輝達股價最終仍取決於投資人情緒與晶片需求。

黃仁勳8日在致員工信中坦承出軌，背叛妻兒，但信中並未透露女方姓名。紐約時報指，這名女子是新加坡資料中心公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang），她受到中國國家安全部吸收，以黃仁勳為目標，任務是蒐集情報，也可能試圖促使美國放寬輝達先進晶片銷中限制。

潘興廣場資本管理公司執行長艾克曼（Bill Ackman）8日在社群平台X發文，呼籲外界抱持同理心。他寫道：「提醒一下，黃仁勳也是人，而且是個了不起的人。即使是了不起的人，也會犯錯。」他強調，外界應支持黃仁勳及其家人。

不過，美國外交關係協會資深研究員麥蓋爾（Chris McGuire）認為，美國商務部對這起事件涉及的國安威脅也負有責任，指商務部實施的政策讓中國得以輕易取得輝達最先進的晶片。

麥奎爾發文質疑：「商務部高層明知黃仁勳與中國間諜有性關係，也知道Megaspeed是中國的掩護公司，卻仍積極反對任何收緊輝達晶片出口管制的政策。為什麼？」

他指出，商務部得知Megaspeed由中國間諜經營時，原本便可阻止晶片運往該公司，卻未採取行動。他批評，商務部拒絕執行現行規定，要求出口商向許多國家不受信任的實體運送大量AI晶片前，必須申請許可；這些規定原可防止中國透過Megaspeed這類空殼公司購買受管制晶片。他呼籲輝達更認真看待國安問題，商務部也應收緊出口管制。

德州聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）則主張，美國應立即暫停向中國運送先進AI晶片，直到「徹底查清這起事件，並確保國家安全未遭破壞」。他在X寫道：「這是中共慣用的典型手法，也再次說明為何中共永遠不值得信任。」

Gerber Kawasaki財富與投資管理公司總裁暨執行長葛伯（Ross Gerber）也在X表示，黃仁勳在AI發展關鍵時刻犯下重大判斷失誤，令人極度失望，後續影響仍難預料。

睿聯環球顧問公司分析師伍爾（Phillip Wool）受訪美國財經媒體CNBC時表示，這起事件發生的時機「非常糟糕」，為投資人增添一項風險考量。不過，他並不太擔心事件本身會為輝達帶來重大問題，認為股價最終仍取決於投資人情緒與晶片需求。

美國政府在今年1月放行輝達旗下的 AI 晶片 H200 輸往中國地區，騰訊、字節跳動、阿里巴巴等陸企已下單採購，但北京為保護國內本土AI晶片產業，並未大規模放行。路透6日報導，目前僅約1萬顆H200晶片完成交貨，約60萬顆H200滯留在香港，等待運往中國。

黃仁勳 輝達 黃樂

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