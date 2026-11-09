快訊

月租50萬！一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 拆不了原因曝

張介宗分屍案爆新進展！前鎮河撈獲纏啞鈴人骨 疑為大嫂

高為元赴美求職案 為何升級為高教界「管中閔案 2.0」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳出軌疑似女共諜！川普力挺「為國貢獻」下周訪中願帶黃同行

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）10月8日在華府頒發美國國家科學獎章給黃仁勳（左）。美聯社
美國總統川普（右）10月8日在華府頒發美國國家科學獎章給黃仁勳（左）。美聯社

路透報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名被美方認定為中國大陸間諜的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。美國總統川普8日力挺黃仁勳，讚他對美國做出驚人貢獻，但表示尚未與他談過此事。被問及下周亞洲行是否會帶上黃仁勳，川普表示尚不確定，但「當然願意」。

川普8日告訴記者：「我還沒跟他談過這件事。我只知道他是個很好的人，但你永遠不知道究竟發生了什麼事。」他並表示：「我希望一切都沒事。」

川普接著稱讚黃仁勳：「我認為他為人值得尊敬」，並表示黃仁勳「為我們國家做出了驚人的貢獻」。對於相關指控，川普說：「我想他可能有他的理由，你得聽聽他的說法。」

川普預計出席11月18日至19日在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

輝達8日表示，正調查黃仁勳是否成為外國情報活動的目標。此前有媒體報導指稱，黃仁勳與一名向北京傳遞情報的中國女商人關係密切，而這名女子是新加坡資料中心公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang），任務是蒐集情報，也可能試圖促使美國放寬輝達先進晶片銷中限制。

根據紐約時報，川普約1年前已聽取簡報，得知美國情報體系正對黃樂進行電子監控。今年春天，國務卿魯比歐督導起草一份高度機密備忘錄，詳述黃樂受到中國國家安全部吸收、以黃仁勳為目標的情報。這份備忘錄在川普今年5月訪中前不久，已分送相關安全高層官員。

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。記者曾原信／攝影
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。記者曾原信／攝影

黃仁勳 輝達 黃樂 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

整理包／台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 黃樂又是誰？

黃仁勳認婚外情「我對妻子不忠」！給輝達全體員工的電子郵件全文一次看

黃仁勳認了婚外情！馬斯克3字力挺：他對美國AI領域無可取代

震撼！黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 輝達展開調查

相關新聞

黃仁勳出軌疑似女共諜！川普力挺「為國貢獻」下周訪中願帶黃同行

路透報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名被美方認定為中國大陸間諜的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。美國總統川普8日力挺黃仁勳，讚他對美國做出驚人貢獻，但表示尚未與他談過此事。被問及下周亞洲行是否會帶上黃仁勳，川普表示尚不確定，但「當然願意」。

黃仁勳認了婚外情！川普訪中前 國務卿魯比歐曾示警

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名被美方認定為中國間諜的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。美方監控發現，這名女子直接向北京傳遞情報；國務卿魯比歐今年5月前更督導起草一份機密備忘錄，詳述她受中國國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。

黃仁勳認婚外情恐丟CEO？他下台誰接班？分析師這樣說

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位成為焦點。有分析師警告，他可能遭撤換，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持他，他將在調查期間繼續領導公司。

黃仁勳認了外遇！馬斯克3字表態：他對美國無可取代

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子有婚外情，美國總統川普受訪力挺，世界首富馬斯克也在社群表態，強調認同黃仁勳在AI領域無可取代的地位。

黃仁勳認婚外情！川普稱「他是個好人」 仍願意帶他一塊出訪亞洲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情，對方疑為中國大陸間諜。美國總統川普周日被問及此事時，稱黃仁勳「是個好人」。

今晨國際頭條一次看／黃仁勳認婚外情疑涉中國情蒐 輝達董事會啟調查

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。