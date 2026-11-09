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黃仁勳認婚外情恐丟CEO？他下台誰接班？分析師這樣說

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃仁勳承認婚外情後，分析師警告，他可能面臨遭撤換執行長的風險，關鍵取決於輝達董事會調查結果。（法新社）
黃仁勳承認婚外情後，分析師警告，他可能面臨遭撤換執行長的風險，關鍵取決於輝達董事會調查結果。（法新社）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位成為焦點。有分析師警告，他可能遭撤換，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持他，他將在調查期間繼續領導公司。

Gizmodo報導，Yorkville Ives分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，取決於董事會的調查發現，黃仁勳確實有丟掉CEO職位的風險。由於他對輝達全球策略至關重要，遭撤換的可能性將增加股價風險。

輝達8日宣布，由獨立董事組成委員會，並由外部獨立律師協助，調查黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。董事會表示，目前沒有理由認為美國國安或輝達機密已遭危害，但會檢視所有可取得的資訊。

輝達表示，對黃仁勳及其領導團隊仍有信心，他將在調查結果出爐前繼續擔任執行長。聲明未公布調查完成期限或撤換執行長的具體條件。

根據輝達公開的行為準則，所有員工與董事都必須遵守規範，私人關係也被列為可能造成利益衝突的情況。若出現實際或潛在衝突，當事人必須立即退出相關決策，並尋求法務指引。

行為準則列出的處理方式，包括追加訓練、加強內控、調整程序，以及最重終止僱用的紀律處分。

MarketWatch引述伯恩斯坦（Bernstein）分析師羅斯根（Stacy Rasgon）指出，輝達對黃仁勳依賴至深，如果他無法繼續領導，還不清楚誰能接手。

雖然黃仁勳認了婚外情，但羅斯根提醒，對黃樂的間諜指控，目前證據仍較薄弱。他指出，一項主要疑慮是，黃樂是否促使黃仁勳遊說美國放寬對中晶片銷售限制；不過，黃仁勳多年來一直主張對中銷售，想必不需要太多鼓勵就會這麼做。

法新社引述艾夫斯報導，黃仁勳短期內預料能保住職位，但董事會調查結果可能改變局面。他也預期，事件將引發多項國會調查，並加深華府對輝達向中國銷售晶片的檢視。

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