整理包／黃仁勳婚外情時間軸：黃樂是誰、川普為何早知情、輝達會換執行長嗎？

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子黃樂有婚外情。輝達董事會已展開調查，若認定他違反公司行為準則，最重可能遭解職。兩人如何相識、為何多次在台同框？川普早已知情，為何未採取行動？以下從往來時間軸、黃樂背景到後續調查，一次看懂事件始末。

文章目錄 黃樂是誰？為何接近黃仁勳？

婚外情時間軸 台灣淪幽會地點？

黃仁勳為何成為中國情報機構的目標？

川普早就知情？為何沒有採取行動？

婚外情可能違反輝達哪些規定？

接下來有哪些調查？目前確認了什麼？

黃樂是誰？為何接近黃仁勳？

黃仁勳8日在致員工的信中坦承出軌，但未提及女方姓名。根據紐時，這名女子是黃樂（Alice Huang），她是中國大陸公民，曾任Megaspeed高管。

Megaspeed將輝達晶片提供的運算能力出租給阿里巴巴等中國企業，美國官員懷疑，Megaspeed協助將受管制晶片走私至中國。中國大使館稱相關指控是抹黑。

紐時報導，美國情報機構對黃樂進行至少一年的電子監控，認定她與黃仁勳關係密切，並向北京傳遞資訊。美政府高層一份機密備忘錄指，她已被中國國家安全部吸收，任務包括蒐集黃仁勳的資訊，並可能影響輝達，促使公司爭取向中國供應最先進晶片。

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

婚外情時間軸 台灣淪幽會地點？

2024年6月，台北國際電腦展期間，黃樂在台北一間酒吧與科技業高層聚會。紐時引述在場人士指出，她聲稱能找來黃仁勳，不久他果然穿著招牌黑皮衣現身，與眾人共飲威士忌。

2025年，黃樂據報促成Megaspeed向輝達採購約20億美元GPU。

2025年5月，黃仁勳再度訪台，黃樂也出現在三六食府的商務餐敘。台灣媒體拍到2人搭肩交談、黃樂親吻黃仁勳臉頰；餐後黃仁勳受訪時，黃樂也站在他身後。

2026年春天，美國國務卿魯比歐監督起草一份高度機密備忘錄，詳述黃樂受到中國國家安全部吸收、以黃仁勳為目標的情報。這份備忘錄在川普5月訪中前不久，已分送相關安全高層官員。

2026年10月29日，紐時率先披露，美國情報機構認定，與黃仁勳關係密切的黃樂向北京傳遞情報。輝達與黃仁勳當時均稱，雙方往來屬正常客戶互動。

11月7日，金融時報進一步披露，美方情報相信兩人有親密關係。美國眾議員也發函，要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報。

11月8日，黃仁勳發出內部信，承認婚外情並致歉。輝達董事會同日宣布調查，表示沒有理由相信國安或公司機密受損，黃仁勳在調查期間續任執行長。

時間軸 往來與交易 美國政府與國會 媒體披露 輝達與黃仁勳 空心：日期為約略，或尚未發生 台北電腦展期間的酒吧聚會 黃樂與科技業高層聚會，說能找來黃仁勳；他隨後現身，與眾人喝威士忌。 據報促成約 20 億美元 GPU 採購 Megaspeed 向輝達採購約 20 億美元 GPU，據報由黃樂促成。 三六食府商務餐敘 黃仁勳再度訪台，媒體拍到兩人搭肩交談，黃樂親吻他的臉頰。 川普聽取情報簡報 紐約時報報導，川普約一年前已獲簡報，但選擇不採取行動。 魯比歐督導機密備忘錄 備忘錄詳述黃樂被中國國安部吸收、以黃仁勳為目標，在川普 5 月訪中前不久分送安全高層官員。 紐約時報率先披露 報導美國情報機構認定黃樂向北京傳遞情報。輝達與黃仁勳當時稱雙方往來屬正常客戶互動。 金融時報報導親密關係 美方情報認為兩人關係親密；美國眾議員發函，要求黃仁勳 11 月 18 日出席閉門簡報。 黃仁勳致信員工承認並道歉 輝達董事會同日宣布調查，稱沒有理由相信國安或公司機密受損，黃仁勳調查期間續任執行長。 眾議院閉門簡報 3 個委員會的共和黨籍主席要求黃仁勳出席。

黃仁勳為何成為中國情報機構的目標？

輝達是AI運算核心晶片GPU的龍頭製造商，對各國發展AI至關重要。美國自2022年起限制向中國出售效能最強的晶片，也讓輝達的出口政策成為美中科技角力的焦點。

黃仁勳對川普的AI與對中政策具有相當影響力。紐時指出，他去年曾說服川普放寬對中國的晶片銷售禁令，兩人後來達成協議，允許輝達向中國出售效能排名第二的晶片，美國政府則抽取25%分成。輝達也已向川普的宴會廳建設基金捐款至少2000萬美元。

川普早就知情？為何沒有採取行動？

紐時報導，川普約一年前已聽取黃仁勳與黃樂相關情報的簡報，但選擇不採取行動。

現任及前任美國官員向紐時表示，川普與黃仁勳的密切關係，阻礙了限制輝達對海外銷售晶片的努力，導致商務部部分調查，以及涉及中國或輝達的貿易制裁提案停滯。

婚外情可能違反輝達哪些規定？

•準則適用所有員工與董事會成員，把「私人關係」列為可能產生利益衝突的情況之一。

•有利益衝突時，要迴避相關決策並尋求法律指引。

•與政府有關聯的人往來要審慎，並思考行為公開後是否站得住腳。

•違規可能受到懲處，包括解職。

接下來有哪些調查？目前確認了什麼？

除了輝達董事會的內部調查，美國眾議院3個委員會的共和黨籍主席已要求黃仁勳出席閉門簡報，司法部也已接手聯邦政府對Megaspeed的調查。

黃仁勳目前已承認婚外情，但相關間諜指控仍待調查確認。目前沒有公開證據顯示，他曾向中國情報機構提供公司機密；輝達董事會也表示，沒有理由相信國家安全或公司機密受到損害。

目前誰在查 三條調查各自進行。最近的時間點是 11 月 18 日 的眾議院閉門簡報。 進行中 輝達董事會 內部調查 查黃仁勳是否違反公司行為準則。調查期間黃仁勳續任執行長。 預定 11 月 18 日 美國眾議院 3 個委員會的共和黨籍主席 要求黃仁勳出席閉門簡報。 已接手 美國司法部 聯邦政府調查 接手對 Megaspeed 的調查，焦點是受管制晶片是否流向中國。