黃仁勳認了婚外情！川普訪中前 國務卿魯比歐曾示警

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名被美方認定為中國間諜的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。美方監控發現，這名女子直接向北京傳遞情報；國務卿魯比歐今年5月前更督導起草一份機密備忘錄，詳述她受中國國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。

黃仁勳在致員工的信中坦承出軌，他表示：「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒有任何藉口。我深感抱歉。」信中並未透露女方姓名。

輝達董事會表示，目前沒有理由認為美國國家安全或輝達機密受到危害，但將檢視所有可取得的資訊，黃仁勳也完全支持調查並承諾配合。公司發言人里佐（John Rizzo）強調，這項消息不會拖慢輝達的腳步，調查期間黃仁勳將持續擔任執行長。

紐時報導，這名女子是新加坡資料中心公司Megaspeed高層黃樂（Alice Huang），任務是蒐集情報，也可能試圖促使美國放寬輝達先進晶片銷中限制。

根據富比士，截至8日，黃仁勳的身家為1622億美元，位居全球富豪榜第8名。

美方因調查Megaspeed是否將受管制晶片轉送中國，1年多前開始監控黃樂，發現她直接向北京傳遞情報，並與黃仁勳聯繫。看過情報的官員確信兩人是戀愛關係，與輝達先前說法不符；黃仁勳上月接受彭博專訪時，仍稱雙方互動「都與Megaspeed有關，一切完全正常，沒有異常之處」。

川普約1年前已聽取簡報，得知美國情報體系正對黃樂進行電子監控。今年春天，魯比歐督導起草一份高度機密備忘錄，詳述黃樂受到中國國家安全部吸收、以黃仁勳為目標的情報。這份備忘錄在川普今年5月訪中前不久，已分送相關安全高層官員。

魯比歐8日晚間被記者問及黃仁勳一事時，拒絕置評。

監控消息傳出後，黃仁勳幾乎失去迴旋空間，不僅面臨國會要求作證、可能須宣誓的壓力，美方也可能早已掌握兩人的關係。參議院銀行委員會民主黨首席議員華倫10月也要求他與輝達董事會向國會交代。

紐時形容，這段婚外情是黃仁勳罕見的失足。

過去3年，輝達憑藉AI熱潮躍升為全球市值最高的企業之一，成為推動美國資料中心投資熱潮的重要引擎。黃仁勳也與川普建立盟友關係，獲邀搭乘空軍一號，出席活動時總有大批人潮索取簽名，招牌黑色皮衣甚至成為收藏品。

黃仁勳過去曾分享追求妻子蘿莉（Lori）的經歷，稱兩人在奧勒岡州立大學相識，他設法與她分到同一個實驗小組，承諾每周日一起寫作業，讓她每科都拿A，還保證30歲當上執行長，後來共同創辦輝達實現諾言。兩人1985年結婚，他曾將創業成就歸功於妻子的支持，感念她「打理好了一切，我不記得她曾抱怨過一次」。

中國網路上幾乎找不到黃樂的背景資料，但一份網路簡介稱，她曾任電視台記者及多家中國大型銀行職員，後來加入一家上海基金。相關企業網絡曾興建服務騰訊的資料中心，也透過投資中國電科旗下資安公司，與中國軍方體系建立財務關聯。

Megaspeed於2023年由中國網路遊戲公司的新加坡子公司分拆成立，黃樂最初擔任董事總經理，後自稱執行長。該公司過去2年採購逾48億美元輝達晶片，即使美國商務部調查其是否協助中國走私受管制AI晶片，輝達仍持續與其往來。

隨著採購增加，黃仁勳與黃樂也開始共度時光。2024年6月，兩人在台北科技展後，與其他AI企業高層到酒吧喝威士忌；隔年再於台北聚餐，台灣媒體拍到黃樂親吻黃仁勳臉頰，並在他受訪時站在身後。美國官員原已對Megaspeed龐大的採購量感到警惕，兩人的關係也成為華府關注焦點。