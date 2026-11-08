美情資認定 黃仁勳曾和女間諜黃樂交往

紐約時報六日又報導，和輝達執行長黃仁勳關係密切的前新加坡資料中心公司MegaSpeed中國大陸籍高階主管黃樂（音譯，Alice Huang），是大陸國安部間諜，任務是蒐集黃仁勳的情資。

對此，輝達發言人黎卓說，不會向客戶透露公司機密資訊，客戶也不會要求輝達施壓美國政府，以改變美國對大陸出售晶片的政策，雙黃互動就像所有商業會晤般，並無不尋常，黃仁勳與諸多客戶的會晤情況都一致。

黎卓並提到，北京持續推動人工智慧（ＡＩ）晶片的國產替代選項，包含華為產品，且嚴格限制進口輝達ＡＩ資料中心的產品。

英國金融時報六日更報導，據情報備忘錄，美國政府認為，雙黃曾交往。

黃仁勳是大陸情報工作的目標，美國情報單位已對黃樂進行電子監控至少一年。知情人士指稱，她直接替國安部工作，該部吸收她情蒐黃仁勳，以進一步了解美國ＡＩ晶片發展，並可能試圖藉由影響輝達，讓該公司向川普政府爭取向大陸供應先進晶片。

大陸為何對黃仁勳感興趣，與究竟想透過共諜和他建立密切關係達成什麼目的，都是美國情報單位關注的問題。

曾接觸黃樂的人士指稱，她英語流利且與ＡＩ晶片產業高層往來，包含黃仁勳及輝達超級電腦組裝商之一的技嘉科技高層。她也出席業界會議及企業高層私人餐敘。尚不清楚雙黃何時認識。

美國智庫詹姆士敦基金會主席、前美國中情局（ＣＩＡ）分析師孟沛德說，大陸情報單位視科技業為重點工作對象，攸關北京能否主導全球經濟。這些單位對科技業的發展動向、研發中的技術規格和如何影響決策，都很感興趣。

大陸駐美大使館發言人劉暢則說，紐時相關報導缺乏根據，純粹為了抹黑大陸。