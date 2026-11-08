快訊

月租50萬！一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 拆不了原因曝

張介宗分屍案爆新進展！前鎮河撈獲纏啞鈴人骨 疑為大嫂

高為元赴美求職案 為何升級為高教界「管中閔案 2.0」

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達執行長黃仁勳陷美人計？ 陸女間諜曝光 暗藏白宮派系角力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌。儘管社群媒體早已流傳黃仁勳與黃樂互動親密的影像，輝達對兩人關係及備忘錄均不予置評，僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英
黃樂（左）曾被目擊與黃仁勳在派對同桌。儘管社群媒體早已流傳黃仁勳與黃樂互動親密的影像，輝達對兩人關係及備忘錄均不予置評，僅說兩人的互動「正常」。圖／取自NetThunder領英

紐時報導，美國情治單位認定輝達執行長黃仁勳淪為北京女間諜黃樂（Alice Huang）鎖定目標，試圖促美供應最先進晶片，幾個小時後英國金融時報則爆料，美方懷疑黃仁勳曾和黃樂交往。

兩份報導似乎都是圍繞同一個備忘錄，英國金融時報引述的知情人士說法還透露黃仁勳被中國設下美人計。分析師指出，由於黃仁勳是大力遊說川普對中鴿派的頭號代表，這波爆料無論真實與否，動機很可能是華府內部對中鷹派受夠了川普態度軟化，才刻意向媒體放消息，試圖削弱黃仁勳在白宮的影響力。

紐時報導指出，黃樂是中國最高情報機構國家安全部的間諜。國安部招募黃樂蒐集黃仁勳的情報，藉此進一步了解美國AI晶片，並可能試圖影響輝達，促使該公司爭取向中國供應最先進的晶片。

曾與黃樂見面的人士表示，她英語流利，與AI晶片產業高層保持往來，包括黃仁勳及輝達超級電腦主要組裝商之一技嘉的高層，也曾出席產業會議及企業高層的私人餐敘。目前不清楚黃樂何時認識黃仁勳。不過，2024年兩人在台北一家酒吧合照的前後時期，黃樂所屬的Megaspeed開始大舉採購先進AI晶片，金額達數十億美元。

儘管社群媒體早已流傳黃仁勳與黃樂互動親密的影像，輝達對兩人的關係及備忘錄均不予置評，僅說兩人的互動「正常」，黃仁勳「每年都會和數千名客戶公司的主管見面」。

分析師認為，美方透過兩大媒體放出消息，可能是讓川普不再聽取黃仁勳建言的手段。

事實上，川普自2025年展開第二任期以來，黃仁勳便多次與其會面，不僅親自遊說放行H200晶片銷往中國，今年5月川普飛往北京會晤習近平時，更親自致電未在隨行名單上的黃仁勳，讓他專程飛往阿拉斯加、趁空軍一號中途停靠時登機隨行；9月習近平訪美，黃仁勳亦受邀出席國宴。

彭博引述知情人士報導，輝達正加強監控東南亞銷售的AI加速器，要求當地客戶必須加入可追蹤晶片位置與相關指標的「車隊情報系統」，才能取得具備優先供貨與官方背書優勢的「輝達雲端夥伴」（NCP）資格，藉此遏止每年價值數十億美元的硬體經由東南亞走私流入中國。

黃仁勳 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金融時報揭美方備忘錄 指黃仁勳曾和疑遭陸國安單位吸收的女主管交往

紐時：黃樂是中國國安部間諜 接近黃仁勳試圖促美供應最先進晶片

眾院盯女諜案 發函要黃仁勳11/18閉門簡報

間諜風波 美國會要黃仁勳閉門說明

相關新聞

黃仁勳出軌疑似女共諜！川普力挺「為國貢獻」下周訪中願帶黃同行

路透報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名被美方認定為中國大陸間諜的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。美國總統川普8日力挺黃仁勳，讚他對美國做出驚人貢獻，但表示尚未與他談過此事。被問及下周亞洲行是否會帶上黃仁勳，川普表示尚不確定，但「當然願意」。

黃仁勳認了婚外情！川普訪中前 國務卿魯比歐曾示警

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名被美方認定為中國間諜的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。美方監控發現，這名女子直接向北京傳遞情報；國務卿魯比歐今年5月前更督導起草一份機密備忘錄，詳述她受中國國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。

黃仁勳認婚外情恐丟CEO？他下台誰接班？分析師這樣說

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位成為焦點。有分析師警告，他可能遭撤換，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持他，他將在調查期間繼續領導公司。

黃仁勳認了外遇！馬斯克3字表態：他對美國無可取代

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子有婚外情，美國總統川普受訪力挺，世界首富馬斯克也在社群表態，強調認同黃仁勳在AI領域無可取代的地位。

黃仁勳認婚外情！川普稱「他是個好人」 仍願意帶他一塊出訪亞洲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情，對方疑為中國大陸間諜。美國總統川普周日被問及此事時，稱黃仁勳「是個好人」。

今晨國際頭條一次看／黃仁勳認婚外情疑涉中國情蒐 輝達董事會啟調查

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。