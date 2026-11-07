快訊

月租50萬！一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 拆不了原因曝

張介宗分屍案爆新進展！前鎮河撈獲纏啞鈴人骨 疑為大嫂

高為元赴美求職案 為何升級為高教界「管中閔案 2.0」

聽新聞
0:00 / 0:00

金融時報揭美方備忘錄 指黃仁勳曾和疑遭陸國安單位吸收的女主管交往

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳今年親自遊說川普，爭取准許輝達向大陸客戶出口H200晶片。川普2025年展開第二任期以來，黃仁勳已多次和他會面。美聯社
黃仁勳今年親自遊說川普，爭取准許輝達向大陸客戶出口H200晶片。川普2025年展開第二任期以來，黃仁勳已多次和他會面。美聯社

英國金融時報引述知情人士報導，美國政府認為，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾和一名中國大陸女子交往。美方情治單位認為，這名女子被大陸主要情治機關國家安全部吸收，從事間諜活動。

知情人士說，美國官員今年根據美方取得的情報撰寫備忘錄指出，黃仁勳曾和黃樂（Alice Huang）交往。黃樂是新加坡Megaspeed的高階主管，該公司是輝達的客戶。

知情人士說，美國總統川普前往北京和大陸國家主席習近平會晤前不久，這份備忘錄曾在少數美國高層官員之間傳閱。

黃仁勳和這名Megaspeed主管同框的照片和影片，已在社群媒體流傳。輝達對這份備忘錄，以及兩人曾有親密關係的說法，均不願置評。輝達先前表示，黃仁勳「每年都會和數千名客戶公司的主管見面」。

Megaspeed涉嫌違反美國出口管制，將輝達先進晶片走私至大陸，受到美方調查。輝達先前已就相關指控展開內部調查，認為沒有證據顯示Megaspeed有不法行為。

這份備忘錄的內容曝光前一天，幾位共和黨籍資深眾議員要求黃仁勳出席眾院對中、外交和情報委員會的閉門會議。紐約時報先前報導，美方情治單位認定，大陸曾把黃仁勳列為間諜活動的目標。議員希望黃仁勳就這篇報導回答問題，並說明輝達採取了哪些安全措施。

Megaspeed於2023年從一家大陸遊戲公司分拆成立。美國政府一直在調查涉嫌將先進晶片走私至大陸的業者，尤其是東南亞業者。由於美中在人工智慧（AI）領域的競爭加劇，美方也加強調查，愈來愈擔心大陸取得可加快軍事現代化的先進晶片。

美國國安官員私下曾對黃仁勳表達不滿。黃仁勳今年親自遊說川普，爭取准許輝達向大陸客戶出口H200晶片。川普2025年展開第二任期以來，黃仁勳已多次和他會面。

川普5月飛往大陸和習近平會晤時，黃仁勳原本未隨其他企業執行長搭乘空軍一號從華府出發。川普得知黃仁勳未列入隨行名單後，打電話給他。黃仁勳隨後飛往阿拉斯加，趁空軍一號中途停靠時登機。9月習近平訪美期間，黃仁勳也出席川普為習近平舉行的國宴。

黃仁勳 輝達 黃樂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

眾院盯女諜案 發函要黃仁勳11/18閉門簡報

美媒指與中國情報人員關係密切 議員要求黃仁勳向國會簡報

紐時：黃樂是中國國安部間諜 接近黃仁勳試圖促美供應最先進晶片

間諜風波 美國會要黃仁勳閉門說明

相關新聞

黃仁勳出軌疑似女共諜！川普力挺「為國貢獻」下周訪中願帶黃同行

路透報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名被美方認定為中國大陸間諜的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。美國總統川普8日力挺黃仁勳，讚他對美國做出驚人貢獻，但表示尚未與他談過此事。被問及下周亞洲行是否會帶上黃仁勳，川普表示尚不確定，但「當然願意」。

黃仁勳認了婚外情！川普訪中前 國務卿魯比歐曾示警

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名被美方認定為中國間諜的女子有婚外情，輝達董事會同日宣布啟動獨立調查。美方監控發現，這名女子直接向北京傳遞情報；國務卿魯比歐今年5月前更督導起草一份機密備忘錄，詳述她受中國國安部吸收、鎖定黃仁勳的情報，並向美國總統川普彙報。

黃仁勳認婚外情恐丟CEO？他下台誰接班？分析師這樣說

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位成為焦點。有分析師警告，他可能遭撤換，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持他，他將在調查期間繼續領導公司。

黃仁勳認了外遇！馬斯克3字表態：他對美國無可取代

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子有婚外情，美國總統川普受訪力挺，世界首富馬斯克也在社群表態，強調認同黃仁勳在AI領域無可取代的地位。

黃仁勳認婚外情！川普稱「他是個好人」 仍願意帶他一塊出訪亞洲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情，對方疑為中國大陸間諜。美國總統川普周日被問及此事時，稱黃仁勳「是個好人」。

今晨國際頭條一次看／黃仁勳認婚外情疑涉中國情蒐 輝達董事會啟調查

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。