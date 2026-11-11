人口探底／新加坡連教授茶水間小弟都挖走！台灣要如何搶人才？移民島戰略的關鍵考驗

全球積極搶才，如何邁進「移民島」目標？國發會正研擬2028年至2031年新一階段國際攬才中長程計畫草案，每年新增延攬1萬名國際人才。另外賴清德總統在國安會議中，人口政策已提升至府院層級，國發會正規劃全球攬才戰略，迎戰新國安危機。

國發會指出，全球攬才篇草案包含人才延攬久用、擴招留僑外生、移工政策精進、多元族群融合及移民在地深耕等五大方向，盼從人才引進走向長期留用與定居，因應人口萎縮挑戰。

針對國際攬才競爭力，國發會表示，近年積極從攬才、法規及生活環境三大面向推動改革。在法規方面，今年1月1日施行的新版《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法），放寬外國人才工作及居留限制。

其中包括提供符合條件的畢業僑外生、世界前200名大學畢業生及外國特定專業人才配偶在台自由工作權利，並放寬世界前1,500名大學畢業生來台工作免除兩年工作經驗限制。

攬才專法也放寬年薪600萬元以上的外國特定專業人才，符合條件者居留一年即可申請永久居留，並縮短畢業僑外生申請永久居留期間一至三年，同時強化外國專業人才勞工退休金、就業保險及相關社會福利保障。

對於外國人才來台須面對工作、簽證、居留及生活服務分屬不同部會，導致資訊分散與申辦不便等問題，國發會指出，已透過Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心強化一站式服務，整合簽證申辦、在台生活及求職資訊，並由專人提供聘僱法規與申辦流程諮詢，降低企業聘僱外籍人才的行政門檻。

為了解決外國人在台的隱形成本，國發會協調六家銀行、17間示範分行提供外籍人士一站式金融服務，並推動2,340家雙語分行；子女教育則設置六所實驗中學、共52班，另開設16班海外攬才子女專班，並結合72家具外語服務能力的租屋業者，協助外國人才解決金融、就學及居住問題。

專家：對內、對外 要有系統性戰略

政府希望吸引外籍白領來到台灣，訂下每年新增延攬1萬名國際人才的KPI，但外國人「賺新台幣、花美金」落差，導致攬才競爭力難以匹敵先進國家。專家認為，政府對外、對內必須提出系統性戰略。

對外，要把握當前科技產業競爭優勢，延伸觸角去磁吸產業真正需要的人才；對內，則要透過租稅優惠、獎酬機制優化，擴大留台誘因。

台大經濟系名譽教授陳博志表示，要吸引一流的人才，政府首先要有開放的態度，必須透過制度，讓產業界能夠延攬第一流的人才來到台灣。

台灣高科技產業正向全球伸出觸角，政府可以好好思考，從法制面給予最大程度放寬。 圖／pixabay

陳博志舉一個故事為例，日本有一名大學教授準備退休，新加坡政府看到他的研究領域，具有相當重要性，就積極延攬這位日本教授、三顧茅廬。教授說，「但我需要整個團隊。」新加坡政府話不多說，「那就整個團隊都來」！

這位老教授又說，「但我很習慣每天幫我到茶水間倒茶的那位小弟，」新加坡政府大方的說，「那他也一起來」！

這是新加坡政府在搶才上面所展現的猛烈攻勢，台灣有沒有辦法這樣做？陳博志認為，台灣政府雖難做到像新加坡一樣，但民間力量相當豐沛，此刻台灣高科技產業正向全球伸出觸角，不僅可趁機接觸國外人才，更能精準找到需要的專才，針對這樣切合產業實際需求的外籍員工，政府可以好好思考，從法制面給予最大程度放寬。

台灣薪資對歐美頂尖人才吸引力有限

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安表示，從現實面來看，台灣本土薪資（Local Pay）對歐美頂尖高階人才吸引力有限，對他們而言等於是「賺台幣、花美金」。

「Global pay to attract global talent.（全球薪資才能吸引全球人才）」桂竹安指出，特定企業具備足夠資本，能提供全球薪資（Global Pay），較有競爭力留住人才。

桂竹安建議，台灣這幾年股市表現好、企業股價高，這樣的資本市場情況，公司可考慮善用股權獎酬工具，以吸引全球人才。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師丁英泰表示，現在的《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法）規定，外國特定專業人才、或持有就業金卡者，符合一定條件，薪資所得超過300萬元的課稅年度起五年內，超過300萬元部分，可以半數計入課稅，為了強化攬才，這個300萬元門檻是否有往下調整的空間，值得政府去思考。

丁英泰也提到，針對租稅優惠，部分商會近來有在討論，希望擴大適用的獎酬範圍，前述攬才專法租稅優惠，僅限於薪資所得，如果另外取得認股權或公司發放股票，也能納入租稅優惠，將是一大誘因。