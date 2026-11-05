人口探底／移工來台打拚16年 永居還是難

勞動部二○二二年開始推動移工留才久用方案，讓在台工作滿六年的移工，只要薪資與技術達門檻，雇主可替移工申請轉為外國技術人力，不再受限在台工作年限，且只要連續工作滿五年，符合一定條件可申請永久居留，上路迄今已逾五點八萬人轉技術人力，明年還可能出現首批永居移工。

但台灣國際勞工協會成員吳靜如直言，就算有機會轉中階，後續要取得永居有極高的薪資門檻。移工事務專家薛鑑忠也說，留才久用雖有一定功效，但要把長期補充勞動力想像成永居、落地生根仍有難度，原因在於缺乏向上誘因。

政大勞工所教授劉梅君認為，若移工攜家帶眷來台，薪水夠不夠負擔得起台灣生活消費、教育與居住？且台灣社會對東南亞人民的歧視未消，移工遭受過的對待，會捨得讓配偶、孩子也承受？預估取得永居的中階移工不會多。

印尼看護Naida來台十六年，雇主有幫她申請轉為技術人力，但談到永居，她認為薪資門檻太高，「不太可能」。

包裝作業員Ivy從越南來台十二年。幾年前老闆幫她轉中階，爽快替她加薪符合門檻，但對她來說，未來面對永居的高薪資門檻，不是單靠努力就行。

中階移工申請永居的薪資條件是最低工資兩倍，明年起已逾六萬元，隨著最低工資年年調漲，未來中階移工取得永居的難度只會更高。勞動部官員透露，正在跨部會研議除薪資與技術條件，也將增加多元、彈性的永居門檻。