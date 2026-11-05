人口探底／移工零付費 中小廠恐撐不住

勞動部研擬推動製造業、漁撈業「移工零付費」，我方在台美對等貿易協定（ＡＲＴ）中承諾三年內落實，屆時移工來台前，包括母國仲介費、機票、訓練費等海外招募費用，恐須雇主負擔；勞動部長洪申翰日前表示，預計今年下半年到明年上半年推出。隨著人口下探、勞力缺口擴大，雇主搶人成本卻要增加，衝擊中小型工廠和船東。

海外招募費用包括海外仲介服務費、行政規費、交通、住宿、訓練等。根據勞動法與勞動發展協會估算各國「合理」的海外招募費用。其中，菲律賓最低，約新台幣四萬多元；越南光是仲介服務費就達三個月工資，整體支付超過新台幣十萬元。

美國國務院二○二五人口販運報告指出，海外仲介向來台移工收取高額招募費及保證金，其中越南移工最高達六千美元（約新台幣十九點六萬元），泰國及印尼移工最高四千五百美元（約新台幣十四點七萬元），菲律賓移工最高一千五百美元（約新台幣四點九萬元）。

防止強迫勞動、落實公平招募已被寫入台美協定中，移工零付費勢在必行。事實上，國際間早有責任商業聯盟（ＲＢＡ），陽明交大科技法律學院教授邱羽凡說，ＲＢＡ要求參與的企業支付的範圍更廣，連移工入國後每月付給國內仲介的服務費，也是雇主出。

但中華民國就業服務全聯會理事長滕翔安說，ＲＢＡ大廠與傳統中小企業的獲利、規模不能相比，不該同套標準一刀切，尤其許多低毛利傳產、代工廠或內需製造業，若都要幫移工出錢，撐不住關廠，最終受傷的是失業本勞。

商總理事長許舒博表示，零付費把成本轉嫁到雇主，且移工來台後若雙方解約，移工可轉換雇主，但當初海外招募費卻是第一個雇主全付，「那誰要當第一個雇主？」他強調零付費須有配套。

長來號船東盧廷宇日前也抱怨，政府若未評估漁業經營環境、船主負擔能力貿然推動，恐進一步衝擊漁業生計與經營意願，加快台灣滅漁速度。

有關公平招募，勞動部長洪申翰昨受訪時說，二月已推出「企業防制強迫勞動參考指引」，接下來也會成立輔導團，進廠協助企業。目前也正在跟來源國確認當地招募費用的範圍。