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人口探底／人口危機不可逆 搶移民是新選項？4張圖看懂「台灣移民輪廓」

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人口探底／人口危機不可逆 搶移民是新選項？4張圖看懂「台灣移民輪廓」

經濟日報／ 記者翁至威洪安怡胡順惠／台北報導
各國面臨少子女化危機，幾乎已成不可逆趨勢，除搶救生育率，一場全球搶才大戰正默默展開。 圖／AI生成
各國面臨少子女化危機，幾乎已成不可逆趨勢，除搶救生育率，一場全球搶才大戰正默默展開。 圖／AI生成

前言：台灣人口已連33個月負成長，聯合報系持續關注人口探底的國安危機，牽動未來勞動力短缺，經濟日報從產業缺工、缺人才角度出發，11月將重點探討如何全球搶才，台灣如何伸出攬才觸角？有何優勢及劣勢？在台外國人想留台，又面臨哪些痛點？缺工、缺才的問題，是否正在醞釀下一個國安危機？政府該如何超前部署、打造移民島？

各國面臨少子女化危機，幾乎已成不可逆趨勢，除搶救生育率，一場全球搶才大戰正默默展開。台灣如何擴大搶才吸引力，打造宜居的「移民島」，將是政府無法迴避的議題。

台灣去年修正《外國專業人才延攬及僱用法》，透過擴大租稅優惠、退休制度優化，擴大磁吸國際人才，只是在租稅優惠以外，提升薪資競爭力、降低留台的隱形成本，也同等重要。

在成為「移民島」之前，先透過四張圖表，掌握台灣移民輪廓。

台灣有多少外僑居留？根據內政部移民署統計，持有效居留證在台居留的外僑，近年來持續成長，自去年首度突破100萬人大關，截至今年9月，更成長到113萬人，若以9月底台灣總人口計算，占比約4.8％。

台灣總人口愈來愈少，但居留外僑愈來愈多，占總人口比率也持續增加，移民在社會的角色，未來將更加重要。

觀察在台外僑輪廓，113萬名居留外僑當中，共有38萬人來自印尼，占比達三分之一強，其次則是越南33萬人，占近三成，菲律賓共21萬人、占近二成。其後依序為泰國、馬來西亞、日本、美國、緬甸、印度、南韓。

從國籍來看，目前在台居留外僑以東南亞居多，日、韓等鄰近國家也占一定比率，而這樣的國籍輪廓，與他們在台灣從事的工作息息相關。

在台居留的外僑都從事什麼樣的工作？根據移民署統計，目前113萬人當中，有81萬人是移工，占比達72％，其次則是學生共10萬人，再來是其他工作者、其他無業者，從事家務、教師、工程師都在1萬人以上。

從數據上來看，在台外國人還是以移工最多，未來除增加移工、補充藍領人力，更要磁吸白領人才來到台灣；同時，在台外籍生也不在少數，亦是政府所能把握的「人才蓄水池」。

哪些外僑成為「新台灣人」？如果以持有永久居留證來觀察，據移民署截至今年9月統計，全台持有效「永久居留證」的外國人，僅5萬人，相較於全體在台居留人數113萬人，比率仍相當懸殊。

從國籍觀察，持有永久居留證最多的國家是馬來西亞，共7,398人，其次是日本6,131人，再次為越南5,709人。美國以5,235人位居第四，以從事教師工作最多。

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人口探底 全球搶工

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