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人口探底／返鄉還是留下？留才久用卡薪資門檻 移工老手落地生根難

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
印尼看護工Naida(左)認為，中階技術人力要取得永居資格很難，因為薪資門檻太高。圖為她參加移工團體One-Forty開設的中文班。圖／One-Forty提供
印尼看護工Naida(左)認為，中階技術人力要取得永居資格很難，因為薪資門檻太高。圖為她參加移工團體One-Forty開設的中文班。圖／One-Forty提供

前言：台灣人口在2019年達高峰後，開啟萎縮進行式，國發會甚至預估2075年恐腰斬剩下1215萬人。聯合報持續關心人口探底的國安危機，11月重點探討人口逆降後的勞動力缺口問題。當人口消失不可逆，缺工已可預知是未來產業競爭力和經濟發展的絆腳石，政府除了撒錢催生，有何長期對策？移工能補足藍領基層人力？留才久用可催出多少移工轉型中階技術人力？台灣又需要甚麼樣的白領專業人才移民？

「要回去，還是留下？」對已經在台灣擔任家庭看護的Naida而言，這不只是工作選擇，更關乎情感的拉扯。Naida從女兒2歲時就離家到海外工作，如今女兒20多歲，仍時不時問她何時回家團圓？這個問句，她聽了20年，卻始終沒有一個確定答案。

Naida去過中東工作，隨後轉來台灣一待就是16年。從最初只是出國賺錢養家，到如今習慣台灣的生活、與她照顧的阿嬤形同家人，Nadia的生命早已與台灣緊緊相連。

幾年前，雇主幫她申請外國技術人力（中階移工），讓她有機會繼續留台工作。但談到永久居留，她認為薪資門檻太高，很少有雇主願意支付到那個水準，「（永居）條件很不簡單，不太可能」。

然而，這不是最令Naida煩惱的事，跟阿嬤的好感情，讓她捨不得離職，但遠在印尼的年邁母親和女兒聲聲呼喚，是她放不下的牽掛，再加上台灣阿嬤身體日漸衰弱，照顧工作日益吃重，年近50歲的Naida身體也愈來愈吃不消，也因為阿嬤的高度依賴，她已經長達6年沒有返鄉。

Naida喜歡台灣的工作與生活環境，喜歡相處了10多年的阿嬤，但思念聚少離多的親人、餘生想多多陪伴她們。兩邊都是她珍視的人，讓Naida遲遲下不了決定。

印尼看護工Naida(左)在台工作16年，與她負責照顧的阿嬤感情非常好，雇主還主動幫她申請轉為中階技術人力，在台工作不受年限。圖／Naida提供
印尼看護工Naida(左)在台工作16年，與她負責照顧的阿嬤感情非常好，雇主還主動幫她申請轉為中階技術人力，在台工作不受年限。圖／Naida提供

在工廠擔任包裝作業員的Ivy，來台12年。父母和大哥仍在越南，但姊姊、弟弟已在台灣成家生子，台灣早就是她的第二個家。

雖然工廠老闆、同事平時都很照顧她，但過去其他外籍同事工作年限一到就得返國，老闆也曾表態不留人。幾年前得知移工留才久用方案後，Ivy想申請轉任外國技術人力，卻遲遲不敢開口，擔心遭拒絕，焦慮到失眠好一段時間。

她回想仲介到工廠與老闆溝通的那天，她甚至緊張得直發抖，沒想到老闆一口答應，不但爽快替她調高薪水符合門檻，連相關申請費用都包辦。

為了爭取續留台灣工作的機會，說得一口流利中文的Ivy參加中文班，希望明年能通過華語文測驗Ｂ1，她也計畫學開車，讓自己在台灣生活更方便。只是，對她來說，必須面對永居的薪資門檻，能否在台灣真正長久安居樂業，不是單靠自己努力就能決定。

「不只把人招進來，還要讓人留下來。」勞動部2022年推動的移工留才久用方案，工作滿6年的資深移工，薪資與技術能力達一定門檻（產業移工月薪3.5萬元、社福移工2.6萬元），雇主就可替移工申請轉為外國技術人力，不再受限在台工作年限，迄今超過5.8萬名移工轉任。

此外，轉為中階技術移工只要連續工作滿5年、每年居住183天以上，且符合薪資(薪資達最低工資2倍，約6萬元)或技術條件(取得乙級證照)者，還能進一步申請永居資格，明年有機會迎來首批取得永居的中階移工。

勞動部2022年推出移工留才久用方案，至今已有5.8萬名移工轉任中階技術人力，但移工團體認為，對照在台移工高達90多萬人，轉任比率仍低。記者黃仲裕／攝影
勞動部2022年推出移工留才久用方案，至今已有5.8萬名移工轉任中階技術人力，但移工團體認為，對照在台移工高達90多萬人，轉任比率仍低。記者黃仲裕／攝影

但目前5萬多名轉為外國技術人力的移工中，能吸引多少人願意或有資格取得永居落地生根？

台灣國際勞工協會(TIWA)成員吳靜如直言，台灣目前有90幾萬名移工，轉任外國技術人力僅5萬多人，連1成都不到，實際成效有限。她認為，主要是台灣吸引移工留任的條件不足。

她也批評，資深移工想成為外國技術人力須仰賴雇主「恩賜」，決定權在雇主手上，移工沒有自主選擇的空間；甚至，就算有機會轉為中階移工，後續要取得永居卻設有極高的薪資門檻，影響移工留台機會。

如Naida、Ivy都提及，現行的永居政策最大阻礙是薪資門檻。依照最低工資2倍的標準，明年永居薪資門檻高達6萬元，尤其隨著台灣最低工資年年調漲，未來中階技術人力取得永居的難度只會愈來愈高。勞動部官員透露，正在跨部會研議除薪資與技術條件，也將增加多元、彈性的永居門檻。

中階技術移工連續工作滿5年，且符合相關薪資或技術條件，還能進一步申請永居，台灣明年有機會迎來首批取得永居的移工。圖為菲律賓海外人力仲介公司辦理應徵畫面。記者葉冠妤／攝影
中階技術移工連續工作滿5年，且符合相關薪資或技術條件，還能進一步申請永居，台灣明年有機會迎來首批取得永居的移工。圖為菲律賓海外人力仲介公司辦理應徵畫面。記者葉冠妤／攝影

政大勞工所教授劉梅君還認為，基於現實考量，若移工攜家帶眷來台定居，薪水夠不夠負擔得起台灣的生活消費、教育與居住？再者，台灣社會對東南亞人民的歧視未消解，移工遭受過的對待，會捨得讓配偶、孩子也承受嗎？她預估，真正永居的資深移工不會多，大多數人只想多賺幾年的錢，存夠老本就返鄉。

移工事務專家薛鑑忠則說，留才久用方案發揮一定功效，但若把長期補充勞動人口想像成永居、落地生根，仍有難度，原因在於制度缺乏「向上」的誘因，能否轉任技術人力仍取決於雇主意願，再優秀的移工，只要雇主不願申請，年限一到還是必須返國。

薛鑑忠認為，若要真正補充台灣長期勞動人口，光靠現行制度仍不夠。他拋出另一種觀點，當歐洲等國的移工、移民政策轉向保守，與其討論對社會影響較深遠的永居，倒不如聚焦如何讓優秀移工留下來繼續工作。

他建議，除放寬讓資深移工透過語言、技能檢定等多元機制取得繼續留台的資格，也應鬆綁跨業、雇主轉換，雖然未必人人想落地生根，但愈多移工把留台時間拉長到15、20年，對補充勞動力一樣有很大幫助。

吳靜如也強調，政府若要真正留住移工，不能只看外國技術人力人數是否達標，更應檢視移工的勞動保障、轉換雇主的自由，以及長期留台的制度條件。

移工專家認為，想補足台灣勞力缺口，與其讓移工取得永居，倒不如聚焦如何讓優秀移工能更長久留下來繼續工作。圖為菲律賓馬拉特（Malate）區的仲介街。記者葉冠妤／攝影
移工專家認為，想補足台灣勞力缺口，與其讓移工取得永居，倒不如聚焦如何讓優秀移工能更長久留下來繼續工作。圖為菲律賓馬拉特（Malate）區的仲介街。記者葉冠妤／攝影

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