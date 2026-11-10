人口探底／金融業搶國際人才 Stanley從新加坡回台：比薪水更重要的是這兩件事

台灣金融業加速搶國際人才，除了攬才，也發揮留才作用。40歲、在外銀工作的Stanley，就是透過銀行儲備幹部計畫、海外派駐及跨國專案歷練，最後再選擇回台工作的專業金融人士。Stanley從新加坡海外派駐，到返台深耕企業金融及再生能源專案融資，逐步建立結合國際視野與在地經驗的職涯。

在全球金融業競爭日益激烈之際，如何培育國際金融人才，並讓人才願意留在台灣發展，成為金融業的重要課題。Stanley完成銀行儲備幹部計畫後，在台灣工作約八至十個月，便獲派前往新加坡兩年，約於2016至2017年間任職環球金融交易服務部門（GTS）擔任產品經理，參與現金管理及多元幣別帳戶系統專案。這段海外經驗不僅讓他熟悉跨國銀行的產品開發與系統運作，也為日後處理複雜的跨境企業金融業務奠定基礎。

海外派駐累積跨境金融經驗

結束新加坡派駐後，Stanley選擇回到台灣，轉任企業金融客戶關係經理（RM），服務中大型上市櫃企業。隨著業務發展，他開始投入再生能源專案融資，從早期大型地面型太陽能電廠，到近年備受關注的離岸風電，相關業務一度占其工作比重的八至九成。2023年，再度短暫赴新加坡約三個月，觀摩其他區域專案，進一步了解其他市場的融資模式。目前，他同時負責再生能源業務及中大型企業客戶組合。

Stanley指出，台灣若要吸引國際中高階金融人才，首先必須提供具備跨境視野的工作舞台，拓展業務範圍與國際連結。相較香港、新加坡等金融中心，若工作內容仍侷限於本地市場，將難以吸引具有跨市場經驗的國際人才。

其次，企業也必須強化語言環境及跨文化溝通能力。從會議進行節奏、討論與辯論的深度，到意見表達是否清楚，都可能影響跨國團隊的合作效率。Stanley認為，國際人才看重的不只是薪酬待遇，更在意能否參與跨境業務、發揮專業，以及在具備多元文化的環境中拓展職涯。台灣金融業若要提升國際人才競爭力，除了擴大國際業務布局，也須同步改善企業文化與溝通模式。

國際人才留台 關鍵不只薪資

台灣金融業加速搶國際人才，據金管會統計，截至7月底金融領域就業金卡累計核發1,026張、首度破千；今年前七月已核發113張，全年有望超越去年，逼近2021年198張高峰，適逢亞資中心擴大攬才，金融人才戰升溫。

金融領域就業金卡涵蓋銀行、保險、證券及資產管理等業別，整合工作許可、居留簽證等四項功能，效期一至三年，持卡人可自由尋職、就職及轉換工作。

金融金卡自2018年推動以來，累計核發量占全體1萬7,702張的5.7%。截至6月底，前五大來源地以香港278張最多，其次為美國229張、新加坡129張、加拿大72張及英國69張。

近三年金融金卡核發數分別為2023年110張、2024年151張及2025年145張，今年前七月已達去年全年近八成。歷史高峰則是2021年198張，主因當時疫情邊境管制，金卡提供較便利的入境條件。

配合亞洲資產管理中心政策，金管會去年底將「資產管理（含聯合家族辦公室）」增列為金融金卡重點產業，擴大吸引海外專才來台，未來也將視金融產業人才需求，持續調整資格條件。