今晨國際頭條一次看／共和黨議員護航 美眾院擋下赫塞斯彈劾案

今晨六家外媒首頁高度聚焦美國國防部長赫塞斯的彈劾風波，六家中有五家將相關新聞列為頭條。共和黨雖然在期中選舉慘敗，仍憑藉國會現有多數擋下彈劾案。金融時報則關注美國延後將涉嫌協助中國取得輝達晶片的企業列入黑名單。

華爾街日報

美眾院擋下國防部長赫塞斯彈劾案 民主黨明年可能重啟

Hegseth Survives Impeachment Effort in House

摘要

美國聯邦眾議院10日以211票對204票，將共和黨議員馬西提出的國防部長赫塞斯彈劾案轉交司法委員會，暫時阻止院會表決。赫塞斯當天舉行罕見記者會，稱彈劾指控只是政策歧見。共和黨在期中選舉失利後，民主黨預計明年1月掌控國會兩院，屆時可能重啟彈劾程序。

為何重要

共和黨目前仍能保護美國總統川普的重要內閣成員，但國會控制權即將易手，赫塞斯面臨的政治與法律壓力可能升高。

華盛頓郵報

赫塞斯強硬捍衛美伊戰爭 痛斥彈劾行動是在破壞美軍

Hegseth defends his record, Iran war as impeachment vote looms

摘要

美國國防部長赫塞斯10日舉行半年來首次五角大廈記者會，強硬捍衛美伊戰爭及任內軍事行動，痛斥彈劾行動是「破壞」。共和黨眾議員馬西指控他未經國會同意發動戰爭，並質疑美軍攻擊拉丁美洲疑似運毒船隻的合法性。赫塞斯強調彈劾不只是針對他，也是在攻擊川普與美軍。川普隨後公開稱讚他的表現。

為何重要

美伊戰爭被視為共和黨期中選舉慘敗的重要原因。赫塞斯的去留已成為川普政府的政治考驗，也暴露共和黨內對戰爭合法性的分歧。

金融時報

美商務部延後將Megaspeed列黑名單 涉輝達晶片流向中國疑雲

US commerce department delays Megaspeed’s inclusion on trade blacklist

摘要

美國商務部延後將新加坡雲端運算業者Megaspeed列入出口管制實體清單，儘管國防部、國務院等機關支持採取行動。美方調查該公司是否涉嫌將輝達高階晶片轉運中國。Megaspeed與被懷疑替中國從事間諜活動的前主管Alice Huang有關，她據報曾與輝達執行長黃仁勳發生婚外情。

為何重要

美國能否阻止先進AI晶片透過第三地流入中國，攸關科技出口管制的成效，也使輝達與美國政府的關係受到更嚴格檢視。

衛報

共和黨擋下赫塞斯彈劾案 8項指控涉及美伊戰爭與海外軍事行動

House blocks effort from Republican lawmaker to impeach Pete Hegseth – US politics live

摘要

共和黨眾議員馬西對國防部長赫塞斯提出8項彈劾條款，指控他在美伊戰爭及其他海外軍事行動中違反憲法。眾院10日以211票對204票，通過將彈劾案送交司法委員會，避免院會直接表決。馬西與民主黨議員共同反對這項動議，五角大廈隨後宣稱取得「全面勝利」。

為何重要

美伊戰爭引發的軍事行動合法性爭議已成為國會攻防焦點。共和黨雖然敗選，目前仍未出現足以動搖赫塞斯的黨內反對力量。

路透

美眾院211比204票擋下赫塞斯彈劾案 僅1名共和黨議員倒戈

Live: Majority of US House votes to snuff out impeachment effort of Defense Secretary Hegseth

摘要

美國眾院10日以211票對204票通過程序動議，將國防部長赫塞斯的彈劾指控轉交共和黨主導的司法委員會，阻止彈劾案立即進入院會表決。提案人、肯塔基州共和黨眾議員馬西是唯一反對這項動議的共和黨人。民主黨將於明年1月接掌國會兩院，屆時可能重新推動彈劾。

為何重要

這次表決顯示共和黨即使遭遇重大選舉挫敗，仍一致維護川普政府高層；但新國會上任後，彈劾案的政治條件將明顯改變。

美聯社

赫塞斯彈劾案遭擋 川普力挺國防部長度過國會危機

House Republicans quash effort to impeach Defense Secretary Hegseth

摘要

美國聯邦眾議院10日擋下國防部長赫塞斯彈劾案。共和黨眾議員馬西提出8項彈劾理由，涉及美伊戰爭、葉門與委內瑞拉等軍事行動。赫塞斯在半年來首場五角大廈記者會上強硬駁斥，稱彈劾行動形同破壞美軍任務。川普公開支持赫塞斯，共和黨議員最終阻止彈劾程序繼續推進。

為何重要

共和黨期中選舉失利，部分黨內人士將敗選歸咎於美伊戰爭及油價上漲。赫塞斯彈劾爭議凸顯戰事已對川普政府造成政治壓力。

（本文與AI協作）