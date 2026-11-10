聽新聞
0:00 / 0:00
川普質疑期中選舉正當性 再度指控選舉舞弊
美國總統川普今天再度提出毫無根據的選舉舞弊指控，質疑上週期中選舉的正當性。民主黨在這場選舉中橫掃國會參眾兩院，讓共和黨遭遇慘敗。
法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「真的有人相信這場『選舉』是誠實公正的嗎？民調怎麼可能出現這麼大的落差？？？」他在沒有提出任何證據的情況下宣稱，大量提前投票「暴增」，使共和黨不可能贏得選舉。
他還說：「這一切都取決於機器，機器的重要性遠高於選民！」
這些指控與川普最初接受選舉結果的態度形成鮮明反差。他在開票當晚接受「紐約時報」（The NewYork Times）訪問時表示：「我絕對願意接受這些選舉結果。」
這位總統曾屢次提出毫無根據的選舉舞弊指控，最著名的例子是在2020年總統大選中敗給拜登後，持續質疑選舉結果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。