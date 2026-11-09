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期中選舉大勝 民主黨擬調查馬斯克、米勒及美國大企業

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國國會資深議員今天表示，民主黨明年1月掌控國會後，科技業富豪馬斯克、總統川普新任命的白宮幕僚長米勒，以及部分大型企業，很可能成為國會調查對象。

路透社報導，即將分別執掌聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight andGovernment Reform）、聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）的加州聯邦眾議員賈西亞（Robert Garcia）和麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）在電視訪談中矢言，民主黨在期中選舉獲得壓倒性勝利後，將強力行使監督權。

此外，眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，他和民主黨同僚將贊成彈劾戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。

目前是眾院監督暨政府改革委員會民主黨首席議員的賈西亞表示，調查將聚焦馬斯克（Elon Musk）去年涉入政府效率部（Department of GovernmentEfficiency）解僱聯邦員工的情況，以及米勒（StephenMiller）在川普強硬移民掃蕩行動中扮演的角色。

賈西亞告訴有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目：「我認為，不只是我們委員會，國會各委員會都有很大興趣聽取馬斯克先生陳述。」

華倫表示，部分企業應作好接受國會調查的準備，但是她未點名任何企業。

她告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目：「如果你們一直靠欺騙美國家庭、詐騙投資人來獲利，最好準備好接受調查，而且是嚴正的調查。」

賈西亞表示，已經獲拔擢為白宮幕僚長的米勒是一套「駭人、不公」移民政策的設計者。

他告訴CNN：「米勒是政府重大政策決策的核心人物，因此確實有必要加以監督和調查。」

將於明年1月出任眾院議長的傑福瑞斯今天指出，民主黨將贊成彈劾赫格塞斯的議案。這項國會程序可能將赫格塞斯免職。

多次公開批評川普的肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）今年在初選中敗給川普力挺的對手，將於明年1月離開國會。他已經表示，近期將再次提出針對赫格塞斯的彈劾條款。傑福瑞斯表示，他「絕對贊成」這項議案。

傑福瑞斯告訴美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目：「赫格塞斯非走不可。」他指出，赫格塞斯負責督導川普2月發動、不得民心的伊朗戰爭。這場戰爭導致汽油價格飆漲。

他強調：「我相信這項決議案將獲得無比強烈的支持。」

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