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不滿共和黨敗選 川普稱期中選舉結果使美國倒退一大步
美國總統川普（Donald Trump）今天矢言在共和黨於期中選舉大敗後，以更強勢的姿態捲土重來，他稱這次選舉結果使美國「在歷史上倒退一大步」。
法新社報導，民主黨在11月3日期中選舉拿下國會參眾兩院控制權，並使川普領導的共和黨在過去數十年占優勢的州嘗到歷史性挫敗。
川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示：「隨著上一次選舉結果出爐，美國在歷史上倒退一大步」，更指在他任內持續上漲的股市選後蒙受損失。
川普說：「但別害怕，我們將會捲土重來，比以往任何時候都更壯大、更強大！」
共和黨國會議員為這次選舉失利療傷之際，川普展現桀驁不馴的態度，他在6日任命強硬派顧問、白宮現任副幕僚長米勒（Stephen Miller）接任幕僚長，預示一場毫不留情的反擊將展開。
民主黨已允諾將會嚴格究責川普政府，並在「每一步」上對抗川普移民政策的重要操盤手米勒。
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