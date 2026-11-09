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無懼藍潮 川普擺出戰鬥姿態 拔擢立場更強硬的米勒接任幕僚長

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
白宮副幕僚長米勒（左）升任幕僚長，代表川普將繼續推動強硬政策。（美聯社）
白宮副幕僚長米勒（左）升任幕僚長，代表川普將繼續推動強硬政策。（美聯社）

儘管共和黨在美國國會期中選舉大敗，美國總統川普仍擺出戰鬥姿態，包括拔擢立場更強硬的米勒（Stephen Miller）為幕僚長，並且指責民主黨的調查威脅為「犯罪行為」，顯示川普在剩餘兩年任期將強化對抗立場，預料會繼續推動掃蕩移民等強硬政策、不會向民主黨讓步。

川普贊助者與能源業高層艾柏哈特表示：「這顯示川普當局在最後兩年，將採取在碉堡內奮戰到底的作法」。這次人事變動顯示，川普準備好放手讓米勒執掌大權，未來兩年勢必充滿朝野政治對抗。

米勒6日接替威爾斯擔任白宮幕僚長；威爾斯傾向保持低調，試圖緩和米勒在移民等議題上的強硬作風，並擅長協調利益衝突。米勒則是好鬥的意識形態者，對川普忠心耿耿。米勒曾說：「要不是川普總統，美國現在早已不復存在，川普拯救了美國」。

即將退休的共和黨眾議員貝肯說，川普會加碼推行失敗的政策。共和黨議員將面臨更大壓力，必須聽從指示。該黨策士指出，想背離川普的人心知肚明，米勒不會袖手旁觀。

儘管川普表示，他能夠與民主黨合作，但他在期中選舉後，展露強勢作風，砲轟民主黨人威脅要調查當局與共和黨金主，7日下令司法部對這些人展開調查。

米勒在川普第一任期，參與制定了幾項最具爭議的政策，包括在美墨邊境強制拆散移民家庭、禁止數個穆斯林國家旅客入境。在川普離開白宮的四年間，米勒協助招募理念相近的右翼律師，這些人毫不猶豫地執行川普議程。

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