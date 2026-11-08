華郵：民主黨重掌國會 盟國不敢盼美國回歸

共和黨在這次美國期中選舉慘敗，勢將衝擊川普政府施政議程。然而盟國認為，民主黨重掌國會主要的影響在於內政，美國在川普時代的外交轉變很可能難以大幅扭轉。

民主黨在11月3日的美國期中選舉取得壓倒性勝利，在435席眾議院裡拿到超過250席，100席參議院取得54席，從共和黨手中奪回國會參眾兩院。

華盛頓郵報指出，近日從加拿大、歐洲到亞洲等地盟國的部分官員認為，這場選舉美國選民雖背棄作風好鬥的川普本人，但看不出否定川普「美國優先」（America First）的核心路線。這意味美國仍持續轉向顧好自身，對盟友夥伴的命運依然不感興趣，也看不出美國有意重拾過去作為自由世界領袖與捍衛者的角色。

川普第一任時的法國駐美大使阿羅（Gerard Araud）說：「美國人正離開歐洲，在他們眼中，歐洲愈發是個世界邊陲。」他分析，自國際事務抽身已成美國政治光譜共同傾向，「只是民主黨是帶著禮貌退場，川普則是粗暴抽身；兩者都在關上大門，只不過川普關門時會夾到盟友手指。」

相關民調印證外界觀察，即這次美國選民投票意向絕大多數由國內經濟問題驅動。據美國民意研究所（NORC）與華郵本週對超過9萬選民所做的調查，雖然約1/3受訪者這次將伊朗戰爭列為「最重要的全國性議題」，但選民多半也是從國內政治角度看待。

受訪選民主要不滿自己必須負擔更高的燃料價格，對戰事波及盟友的影響諸如歐洲能源價格飆升、中東多個盟國數月來遭伊朗報復攻擊所受重創等，則少有考量。

選後一些民調顯示，美國選民似乎不太在意川普對長期盟友的粗暴對待，包括曾揚言奪取北約盟友丹麥屬地格陵蘭，或揚言把加拿大併為美國第51州等言論，這些都未對選情造成實質衝擊。

曾於川普第一任內任職過白宮國家安全會議的喬治城大學國際關係教授凱強（Charles Kupchan）警示，世界各國若將期中選舉解讀為昔日熟悉且熱愛的美國正在回歸，將是嚴重誤判，「如果你是德國總理或日本首相，想知道是否能重回依靠美國，我的答案是『但願如此，但我沒把握』」。

川普在剩餘兩年任期將因民主黨掌控國會而跛腳，權力版圖的挪移確會對行政部門帶來壓力，迫使行政部門在一些關鍵外交領域與盟友維持合作，例如落實對俄國制裁以及維持對烏克蘭軍援。

但卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）美國國家戰略研究高級研究員沃海姆（Stephen Wertheim）說：「川普跛腳好壞參半。固然國會將不斷找他麻煩，共和黨人也可能開始疏離他，但另一方面，川普也可能更執著於追尋他自己想要的歷史地位。」

有分析家認為，當川普於內政寸步難行時，只能將精力擺在較不受國會牽制的對外政策，按川普自己對世界偉大政治家的定義與回鍋頭兩年的外交風格，不排他會在地緣政治上與俄、中走得更近。