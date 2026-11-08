美期中選舉年輕選民轉向民主黨 希望與不滿交織

對目前18至29歲的美國Z世代選民而言，上周期中選舉掀起的「藍色浪潮」，讓他們得以體會30至45歲千禧世代在2008年歐巴馬代表民主黨當選總統時的那份興奮之情。

法新社報導，兩者的相似之處十分鮮明：這兩個世代投票時，都面臨海外衝突看不到盡頭、國內經濟充滿不確定性的局面。

正如年輕選民被視為歐巴馬（Barack Obama）當年勝選的關鍵；這次期中選舉，30歲以下選民也大幅轉向民主黨。

法新社分析「美國民意研究所公共事務研究中心」（NORC）公民健康與選舉計畫的數據發現，18至29歲選民中，65.5%投給民主黨，30.6%選擇共和黨。

此外，2024年總統大選把投票給共和黨候選人川普（Donald Trump）的年輕人中，有16%在今年國會選舉改投民主黨。

根據「紐約時報」（The New York Times）全美調查的初步結果，與2024年選舉相比，18至29歲男性選民轉向支持民主黨候選人的幅度增加近40個百分點，同齡女性則增加27個百分點。

20歲的巴德利（Aliya Baddely）告訴法新社：「這股席捲美國的新藍色浪潮（藍色為民主黨代表色），讓我對未來充滿希望。」她期待俄亥俄州州長當選人艾克頓（Amy Acton）兌現競選承諾，包括教育及資料中心監管政策。

● 不滿現狀 年輕選民未必持續支持民主黨

但這股藍色浪潮並不全是樂觀情緒。

Z世代的中小學與大學生活曾因COVID-19疫情而大亂，如今又對未來感到不安，從氣候變遷到人工智慧（AI）可能威脅就業前景，都讓他們憂心忡忡。

美國研究機構「學習參與資訊研究中心」（Center for Information & Research on Civic Learning andEngagement）傳播主管麥迪納（Alberto Medina）表示，2008年和2026年這兩場選舉真正相似之處，在於都掀起「由年輕選民推動的民主黨巨大浪潮」。

他說，今年這波選舉浪潮的動力，「與其說是千禧世代式的樂觀，不如說是Z世代的不滿」。

22歲的佛格森（Caden Ferguson）說：「過去兩年來，我的生活沒有任何一件事變得更好。」

雖然他投給民主黨，但他說，自己認識好幾個根本沒去投票的人。他說：「我想，他們有點覺得兩黨都很腐敗。」

但民主黨不應將Z世代選民的支持視為理所當然。

麥迪納說：「年輕選民的一個特點是，他們不會固定支持某個政黨或候選人，2028年可能做出完全不同的選擇。」