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分析：敗選後換白宮幕僚長 川普恐走強硬對抗路線

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普在期中選舉大敗後選擇米勒出任新的白宮幕僚長，接替敗選請辭的威爾斯。分析指川普拔擢最忠誠卻也最具爭議性的幕僚，顯示任期最後兩年恐採更強硬、對抗的姿態。

華爾街日報指出，41歲的米勒米勒（Stephen Miller）追隨川普超過10年，是川普第一任政府裡少數重返核心高層的官員之一。米勒向來不留餘地的強硬治理風格，深受死忠「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者推崇，但在整體選民中爭議不小。米勒的作風與將離職的威爾斯（Susie Wiles）迥異，後者常被視為在川普行事衝動時的煞車皮。

米勒是川普回鍋後強硬移民執法政策的重要擘畫者。這次期中選舉諸多民調顯示，這些政策讓許多選民反感，也成為共和黨遭遇歷史性慘敗的原因之一。華爾街日報認為雖然川普在敗選後旋即釋放願與民主黨合作的善意，但在面對民主黨重掌國會後將展開的大規模調查，米勒恐採對抗路線。

政府內部人士透露，川普對威爾斯的主要不滿，在於她與司法部在清查內部洩密、起訴政治對手及懲治發布機密資訊的媒體記者等方面不夠積極。有幕僚透露，米勒上任後的首要考驗之一，正是能否落實川普清算被視為政治敵人的要求。

米勒在川普第二任內的影響力超過第一任內。除持續主導對名校的整頓與貿易戰相關政策外，他也牽線五角大廈在加勒比海對疑涉運毒船隻的致命空襲行動。

知情人士透露，即便期中敗選後，米勒仍照常主持各部會官員參與的移民政策每日晨會，完全沒提及選舉結果或改變路線的必要性；此舉引發部分移民暨海關執法局（ICE）官員不安，擔心國會易主後前線執法人員的飯碗恐不保。

政府內部人士透露，米勒已與白宮預算局局長伏特（Russ Vought）密切合作，聚焦於無須經國會批准即可執行的行政措施，並擬定應對國會即將啟動的大規模調查防守策略。至於外交方面，儘管米勒時有強硬主張，尤其對南美，但據悉他已建議逐步結束伊朗戰事，主張應重新聚焦於移民等凝聚基本盤的內政。

華盛頓郵報也認為，川普選擇米勒出任白宮幕僚長，形同向重掌國會的民主黨傳達明確訊息：他準備走的是對抗而不是妥協。川普6日晚間向媒體談及米勒人事案時說：「他是位優秀鬥士。」

華郵指出，米勒曾稱民主黨是「國內極端主義組織」，常於移民政策、總統權力界線等議題上與川普認定的政敵正面交鋒，接任白宮幕僚長後很可能成為民主黨推動國會監督行動的主要目標。

民主黨籍加州聯邦眾議員賈西亞（Robert Garcia）料將在新國會成為眾議院監督委員會主席。川普宣布米勒升任後不久，賈西亞透過聲明直接要米勒「快去找律師」。

Axios新聞網引述共和黨策士馬森（Barrett Marson）說：「我認為『妥協、和解』從來就不在川普的字典或行為準則裡。」還說任命米勒正證明川普絕不會乖乖就範。

另一位前川普幕僚告訴Axios：「期中選舉固然失利，但川普絕不想讓自己看起來像連輸第二次的魯蛇。」華郵認為，米勒獲任命顯示敗選後川普打算繼續強化一些最具爭議性的政策，更強調意識形態上的對抗。

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