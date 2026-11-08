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期中慘敗後反擊 川普邀UFC總裁接白宮新聞秘書、下令查民主黨

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國統統川普。路透
美國統統川普。路透

面對民主黨即將掌控國會，美國總統川普今天展現強硬好鬥的姿態，不僅提議任命好友、被他形容為「強悍的戰士」的懷特擔任白宮新聞秘書，還下令司法部調查政敵。

法新社報導，民主黨本週在期中選舉中大勝川普領導的共和黨，並將於明年1月掌控國會參眾兩院。民主黨人也承諾將對川普及其政府高層展開全面調查。

然而，川普絲毫沒有因選舉失利而收斂。他向好友懷特（Dana White）提出邀請，希望由他出任白宮新聞秘書。懷特是川普的忠實支持者，也是綜合格鬥賽事組織終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁。

川普在社群媒體上喊話：「達納（懷特），請接下這份工作！」並形容懷特是「強悍的格鬥家與戰士」。

川普稍早下令司法部調查民主黨人，指控他們涉及「最高層級的勒索行為」，並要求將相關人士判處監禁。

川普今天宣布上述消息的前一天，才任命白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）出任下一任幕僚長，並稱這位作風強硬的高級顧問是「一位偉大的戰士」。

川普這些充滿挑釁意味的發文，讓人聯想到他2018年期中選舉遭遇較小挫敗後的談話。當時他表示，白宮將對任何調查採取「如同作戰般的姿態」。川普隨後於2019年及2021年兩度遭到彈劾。

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