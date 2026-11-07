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錄饒舌專輯致敬川普、籲釋放「吹牛老爹」 共和黨候選人當選聯邦眾議員
曾錄製饒舌歌曲向美國總統川普致敬，並呼籲釋放聲名狼藉的嘻哈大亨「吹牛老爹」（Sean "Diddy" Combs）的共和黨籍候選人康斯坦丁諾（Anthony Constantino），今天贏得聯邦眾議員選舉。
美國媒體宣布，44歲的康斯坦丁諾在紐約州第21選區與民主黨籍對手詹德比安（Blake Gendebien）歷經激烈競爭後勝出。
法新社報導，康斯坦丁諾早在選舉當晚便自行宣布勝選。他當時在一場言詞粗俗的演說中痛批「邪惡媒體」，並將一組電視台採訪團隊趕出會場。
他說：「我認為川普總統應該考慮釋放吹牛老爹。他是一位對紐約州做出重大貢獻的代表性人物。」
在音樂界廣為人知的吹牛老爹，2025年因涉及賣淫的相關罪行，被判處4年多有期徒刑。
康斯坦丁諾2024年首度受到關注，當時他在自己經營的貼紙公司大樓屋頂，設置一面巨大的發光招牌，上面寫著「票投川普」（Vote for Trump）。
他今年發行一張名為「謝謝川普總統」（ThankYou President Trump）的專輯，收錄多首以川普的口號、著作「交易的藝術」（The Art of the Deal），以及他對高爾夫球的熱愛為靈感創作的歌曲，例如「一桿進洞」（Hole in One）。
就全國性選舉結果而言，民主黨在這次的期中選舉大勝，取得聯邦眾議院與參議院多數席次，並在德州、喬治亞州等傳統共和黨占優勢的州贏得州長選舉。
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