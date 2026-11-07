甩鍋赫格塞斯失敗？幕僚長威爾斯去職內幕曝光 傳被川普怒吼離開

美國總統川普今天宣布，由副幕僚長米勒接替白宮幕僚長威爾斯，她成為共和黨期中選舉落敗後首位去職的高階幕僚。英媒披露，川普因共和黨期中選舉慘敗而嚴厲斥責她。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述4名知情人士說法報導，川普（Donald Trump）5日在一場其他幕僚出席的會議上，因共和黨慘敗而責罵幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。威爾斯當天晚間請辭，接替她的現任副幕僚長米勒（Stephen Miller）將於9日起上任。

川普6日在社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布米勒將接任，並稱威爾斯表現傑出，她將轉任川普政治團隊（Trump Political Operation）。威爾斯隨後也發文說，6日是她在白宮的最後一天，並稱在白宮為川普效力是一生的榮耀。

報導引述一名接近總統的消息人士說：「川普對她勃然大怒。」一名白宮消息人士說，川普因選舉失利持續對她大吼，直到她離開房間；另有2名消息人士形容情況更為激烈，稱川普直接把她趕出會議，還有一名知情人士說：「他叫她離開。」

當時白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）在場，威爾斯的親信、負責白宮人事辦公室的狄維特-史諾（Morgan Dewitt-Snow）也在場。一名消息人士說，狄維特-史諾離開會議時神色慌亂，沒有回到自己的辦公桌，而是前往西廂其他地方，與威爾斯待在一起。

不過，一名白宮官員否認川普曾對威爾斯提高音量，並說：「他絕不會對威爾斯大吼。」

回顧選舉當晚（3日），川普在私人住所看著眾議院和參議院相繼落入民主黨手中，幾乎全程沉默，威爾斯就坐在他身旁。當時捐款人和白宮高階官員已點名指責她，但她仍是唯一留在川普身邊的人。

另外一名消息人士說，威爾斯先前已接獲即將遭到解職的警告，5日晚間前往與川普會面，搶在川普開口前先行請辭。一名白宮官員說，川普當下沒有接受她的辭呈，只告訴她兩人之後再談，直到6日上午仍未答覆。威爾斯再次走進橢圓形辦公室，告訴川普這件事必須有個了結。

威爾斯早已打算在期中選舉後離開，「每日郵報」今年夏天就曾報導她悄悄規劃離職安排。2名消息人士說，她原本要求安排交接期、留任至明年2月，但川普不願等這麼久，她的最後工作日因此定在今天。白宮官員說：「她累了，不想再繼續鬥下去。」

一名接近川普的消息人士則說，白宮官員這番說法完全是謊言，本週末的行程安排就是證據。他說，威爾斯原訂7日在大衛營舉行異地活動，川普當天人在佛州，受邀者包括白宮官員，以及忠於威爾斯的幕僚。

2名消息人士告訴「每日郵報」，這場活動名義上是為了討論她如何熬過接下來這一週、保住權力。活動後來先是延後，現已取消。

另據報導，3名消息人士說，威爾斯的盟友在選後試圖把共和黨慘敗歸咎於戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth），指他主導的伊朗戰爭推高民生物價。

一名接近川普的消息人士說，川普近日多次聽到親信表示，威爾斯的團隊向媒體放料攻擊赫格塞斯，藉此轉移外界對她的關注。這名消息人士說：「我想最後是有足夠多的人跟他談過，他才會非常生氣。」一名五角大廈資深官員則說，威爾斯想逼赫格塞斯下台，以轉移期中選舉慘敗的責任。

一名熟悉內部討論的消息人士說，威爾斯在內部主張縮小遣返範圍，只針對因暴力犯罪被定罪或遭通緝者。據報導，威爾斯還曾告訴同僚，大規模遣返行動讓共和黨流失選票。

而現年41歲的米勒自2016年大選起就跟隨川普，也是政府強硬移民政策的推手。一名國務院官員說：「我不認為移民議題上有誰比米勒更右，負責遣返的人會很興奮。」

「每日郵報」已就此事向白宮、五角大廈及威爾斯的代表尋求回應。