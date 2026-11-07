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【專家之眼】美國期中選舉後 AI發展的新走向

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
美國期中選舉後，不僅影響川普未來兩年的施政，也牽動AI的發展方向。圖／美聯社
美國期中選舉後，不僅影響川普未來兩年的施政，也牽動AI的發展方向。圖／美聯社

美國期中選舉後，民主黨掌握國會兩院，不僅影響川普政府未來兩年的施政，也將牽動全球人工智慧（AI）的發展方向。AI已不再只是科技創新的工具，而是涉及國家安全、經濟競爭、社會公平與人類倫理的重要議題。未來美國AI政策，可能從強調技術領先與產業鬆綁，逐漸走向創新與監管並重的新階段。

川普政府向來重視AI產業競爭力，主張減少行政限制，鼓勵企業投資大型語言模型、先進晶片及資料中心，以確保美國在全球科技競爭中的領先地位，主因中國的追趕。

相較之下，民主黨更加關注AI帶來的隱私侵害、就業衝擊、演算法歧視、假訊息及科技企業壟斷等問題。期中選舉後，國會對AI政策的監督可能增強，要求科技企業提高透明度、建立安全評估機制，並承擔相應的法律責任。

然而，川普仍掌握行政權與總統否決權，全面性的監管改革未必容易通過。因此，美國未來可能形成行政部門鼓勵科技創新、國會要求強化監督的雙軌局面。

雖然美國兩黨對AI監管存在分歧，但在對中國大陸的科技競爭方面，仍具有高度共識。無論共和黨或民主黨，都將AI視為影響國家安全與國際權力結構的關鍵技術。

因此，美國對中國的高階晶片出口管制、半導體設備限制及關鍵技術保護，預料不會因國會權力變動而根本改變。相反地，國會可能進一步要求政府防止先進AI技術被運用於中國軍事發展。

另一方面，中國也將加速國產晶片、大型語言模型及智慧製造的自主研發。美國限制愈多，中國推動科技自主的動力也可能愈強。

長期而言，全球AI可能逐漸形成以美國為主的英語科技體系，以及以中國為主的中文科技體系。兩者除了技術競爭，也涉及文化背景、價值觀念與治理模式的差異，但雙方仍存在交流合作的必要。

AI軍事化將是未來國際安全的重要挑戰。AI已廣泛應用於情報分析、衛星影像辨識、無人載具、網路作戰及軍事決策支援，大幅提高作戰效率，卻也可能增加誤判與衝突升級的危險。

過去核子武器形成以相互毀滅為基礎的「恐怖平衡」，未來AI則可能發展出新的「AI威懾平衡」。各國競爭的不再只是武器數量，更是資訊處理速度、演算法能力及戰場決策效率。

即使民主黨加強AI監管，也不太可能放棄軍事AI研發。因此，國際社會必須堅持「人在迴路中」（Human-in-the-loop）的原則，確保涉及生命與戰爭的重大決定，仍由人類承擔最終責任。對台海而言，AI雖可提升預警與防衛能力，但若過度依賴自動化決策，也可能因錯誤判斷而使危機迅速升高。

AI快速發展也帶來能源消耗、就業替代、社會不平等及資訊失真等問題。未來各國除了追求技術突破，更必須思考AI如何符合公共利益。尤其AI倫理不應完全由西方科技企業或政府主導。東方儒家的仁義思想、道家的順應自然，以及佛家的慈悲精神，同樣可以提供重要的倫理資源。AI的發展不應只是追求效率或國家競爭優勢，而應以人類尊嚴、公共福祉與世界和平為最終目的。

台灣在全球半導體供應鏈具有關鍵地位，但不能永遠只扮演先進晶片的製造者。面對美國AI監管可能加強，以及中美科技競爭持續深化，台灣應積極參與國際AI安全標準、倫理規範與治理制度的討論。尤其在兩岸關係方面，AI既可能加劇軍事競爭，也可以運用於危機預警、情境模擬及和平研究。台灣應結合科技優勢與中華文化資源，推動不同文明之間的AI倫理對話。

美國期中選舉後，全球AI競爭將逐漸由單純的技術競賽，轉向技術、安全與倫理並重的新階段。中美科技競爭不會停止，AI軍事化風險也將持續升高，但國際社會不能因此忽略人類的共同利益。未來真正決定AI發展成敗的，不只是誰擁有最強大的演算法，而是誰能建立兼顧創新、安全與人類尊嚴的治理制度。科技必須服務人類，而不能反過來支配人類。

美國期中選舉

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