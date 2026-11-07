共和黨守住佛州堡壘！州長德桑提斯否認2028再戰白宮

美國3日舉行期中選舉，民主黨全面大勝，佛州則成為少數未被民主黨翻轉的保守派堡壘之一。華盛頓郵報引述3名知情人士報導，佛州州長德桑提斯正準備第2次角逐共和黨2028年總統候選人提名。不過，德桑提斯否認計畫再次競選總統。

德桑提斯在X連番發文否認準備參選，先寫道：「朋友不會讓朋友看華盛頓郵報。」接著又發文表示：「華盛頓郵報根本是憑空捏造這件事。我從未接觸任何人討論參選任何職位。這不過又是一次可悲的騙點閱手法。當然又是引用匿名消息來源！」

華郵報導，長期支持共和黨的政治金主、能源業高階主管艾伯哈特（Dan Eberhart）曾在2024年為德桑提斯助選。他表示：「佛州的防線沒有被藍色浪潮攻破，讓德桑提斯在2028年共和黨初選初期，幾乎比任何人都更具說服力。」

一名與德桑提斯關係密切的人士透露，德桑提斯已接觸至少一名全國性政治顧問，討論加入競選團隊的可能性。他的聯邦超級政治行動委員會（Super PAC）本周也發送募款簡訊，熟悉德桑提斯的人士認為，這是他有意參選的另一個跡象。

德桑提斯趁共和黨本周選舉失利，多次登上福斯新聞等知名媒體，將自己塑造成川普主義之外的另一種選擇。盟友表示，選民透過選票強烈否定川普施政路線後，德桑提斯認為政治上出現了機會。

與德桑提斯關係密切的人士表示，他從2024年選戰學到，若想勝選，就必須增加媒體曝光，也不能太晚投入選戰。德桑提斯2023年等到佛州州議會會期結束才宣布參選，讓川普團隊有充分時間塑造外界對他的印象並發動攻擊。

華郵指出，德桑提斯在2024年共和黨總統初選很快就敗下陣來。他的競選幕僚與由全國性政治顧問組成的外部超級政治行動委員會內鬥嚴重。儘管募得鉅額資金，競選團隊仍超支。德桑提斯若2028年再次參選，金主是否願意再度出錢，仍是一大疑問。