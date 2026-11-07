快訊

遭鄰居報復？男出車庫未打方向燈被開17單 法院認1理由撤紅單

德州新州長鬆口AI資料中心！願和馬斯克合作…3大監管政策曝光

乳製品放冰箱就沒問題？專家揭保存11大地雷 牛奶這樣放加速變質

聽新聞
0:00 / 0:00

影／期中選舉慘敗後 川普透露將調整內閣、赫塞斯暫保官位

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普6日前往佛州卡納維爾角的美國太空總署（NASA）甘迺迪太空中心，出席科技展示活動並發表談話。法新社
美國總統川普6日前往佛州卡納維爾角的美國太空總署（NASA）甘迺迪太空中心，出席科技展示活動並發表談話。法新社

美國總統川普6日宣布，米勒（Stephen Miller）將接替威爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長。他稍早接受CBS「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時表示，將調整幕僚團隊人事。

被問到共和黨國會參眾兩院選舉雙雙失利後，是否打算開除任何人時，川普回答：「會，沒錯。稍微調整一下。」他表示：「我很喜歡我的內閣。我認為他們都很優秀。」但接著說：「不過，我可能會做出一些調整。」

CBS新聞報導，川普本周曾詢問顧問，國防部長赫塞斯是否應該留任，但他在「60分鐘」專訪中的回答，暗示赫塞斯目前仍可保住職位。被問及是否對赫塞斯有信心時，川普回答：「有。」

川普說：「聽著，我們打贏了兩場戰爭。我們贏得了委內瑞拉，已經拿走數十億、數十億、數十億美元，還會拿走數十億美元，而且會相處得非常好。你可以稱之為領土，也可以隨便稱呼，但我們不到一個小時就打贏了那場戰爭。」

CBS新聞報導，威爾斯5日已提交辭呈。川普6日宣布威爾斯離職後告訴記者，他「想做出改變」，並表示：「人生有時候就是必須採取行動。」不過，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普表示，威爾斯離職「不是因為選舉」。他說：「只是時候到了。有時候就是會換人。」

川普也稱讚米勒是「一名出色的鬥士」，表示米勒從一開始就跟著他，忠誠、聰明且工作表現出色，「每年都是MVP」。他說，米勒一直都非常優秀，「所以我們對他非常滿意」。川普接著表示：「我必須說，他獲得了極高的評價。」

美國期中選舉 川普 赫塞斯 內閣 共和黨 白宮 威爾斯 國會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期中選後算帳！川普慘敗怒換幕僚長 米勒接任將硬槓民主黨

共和黨期中選舉落敗 米勒調任白宮幕僚長

川普期中選舉慘敗！美媒：美伊戰爭三條路都難走 再開戰恐付更大代價

盧比歐否認將離開川普政府 強調做到任期結束

相關新聞

川普怒火愈燒愈烈…威爾斯請辭內幕曝光 影響力減弱敗選遭怪罪

共和黨期中選舉慘敗後，白宮內部展開重大人事大洗牌；首樁重大人事異動，由白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)接替5日晚間請辭的幕僚長威爾斯(Susie Wiles)。知情人士透露，期中選舉共和黨慘敗，川普總統的怒火愈燒愈烈，威爾斯也在川普的怪罪目標之列，白宮西翼過去幾天愈發分裂；在察覺到總統對自己不滿後，威爾斯決定辭職。

共和黨守住佛州堡壘！州長德桑提斯否認2028再戰白宮

美國3日舉行期中選舉，民主黨全面大勝，佛州則成為少數未被民主黨翻轉的保守派堡壘之一。華盛頓郵報引述3名知情人士報導，佛州州長德桑提斯正準備第2次角逐共和黨2028年總統候選人提名。不過，德桑提斯否認計畫再次競選總統。

影／期中選舉慘敗後 川普透露將調整內閣、赫塞斯暫保官位

美國總統川普6日宣布，米勒（Stephen Miller）將接替威爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長。他稍早接受CBS「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時表示，將調整幕僚團隊人事。

期中選後算帳！川普慘敗怒換幕僚長 米勒接任將硬槓民主黨

美國總統川普因共和黨在期中選舉慘敗而感到憤怒，6日宣布撤換白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），改由長期顧問米勒（Stephen Miller）接任。Axios指出，威爾斯是少數能夠緩和川普政策的幕僚之一，如今由立場激進的米勒取代，顯示川普可能進一步推行被視為共和黨敗選原因之一的強硬政策。

民主黨勝選重擊美股！女議員喊停AI開發跟馬斯克開戰 遭網友圍剿

美國期中選舉落幕，民主黨在參眾兩院及多個關鍵州長選舉大獲全勝，數名新當選的民主黨人及聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）再度呼籲暫停興建資料中心。市場擔憂資料中心建設放緩，美股5日慘遭重擊。其中，亞利桑那州聯邦眾議員安薩里（Yassamin Ansari）與億萬富豪馬斯克針鋒相對，遭X用戶輪番痛批，甚至有人指責她導致退休帳戶中的巨額財富蒸發。

民主黨勝選藍潮衝擊 美資料中心建設恐踩煞車

民主黨在這次期中選舉大勝，可能拖慢美國的資料中心建設，使市場重新評估人工智慧（AI）產業的成長前景。美國有線電視新聞網（CNN）5日分析，支持暫停興建資料中心或延長停建的民主黨籍州長當選人，明年就任後執政的州，共占全美規畫中的資料中心容量約45%，其中德州就占25%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。