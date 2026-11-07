共和黨期中選舉落敗 米勒調任白宮幕僚長

美國總統川普今天宣布，白宮副幕僚長米勒9日起調任幕僚長，接替現任幕僚長威爾斯的職務。威爾斯是共和黨期中選舉落敗後首個去職的高階幕僚，預料近期還有資深官員將離任。

美國總統川普（Donald Trump）6日在個人社媒「真實社群」（Truth Social）發文，白宮現任副幕僚長米勒（Stephen Miller）將接任幕僚長，9日起生效。川普形容米勒是他最信任的幕僚之一，現任幕僚長威爾斯（Susie Wiles）將轉任至川普政治行動（TrumpPolitical Operation）的職務。

威爾斯在社媒X寫道，今天是白宮幕僚長職務的最後一天。在白宮為總統工作是人生的光榮，她對身為團隊一份子，完成確保邊境安全、減稅強化美國經濟及美國優先等任務感到驕傲。

共和黨期中選舉失利後，黨內出現調整白宮及內閣官員的聲音，米勒取代威爾斯是選後首個重要人事變動。

41歲的米勒在川普首任期間擔任資深白宮顧問，國會山莊暴動後力挺川普，主導第2任期的移民政策，屬「讓美國再次偉大」（MAGA）運動核心人物。

共和黨在國會兩院失去過半席次後，川普任命的官員及親近人士明年恐面臨國會調查壓力，從白宮到聯邦機構高階官員，預料將再有調整。

白宮近期出現人事變動，前白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）8月離任，10月上任的電視評論員凱蒂札卡利亞（Katie Zacharia）不到一週即去職，屬強硬派的米勒將主導選後的白宮運作。