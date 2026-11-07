美期中選舉結果引發震盪 AI投資適度減速…未必是壞事

美國期中選舉引發華爾街震盪，AI產業正迎來估值重估與政策面的冷靜修正。這波科技股重挫表面上是恐慌性拋售與融資追繳的惡性循環，核心本質則是市場過去對AI供應鏈持續高速擴建的樂觀預期，如今正遭到政治與實體資源的現實掣肘。

民主黨籍州長大勝，其執政州別占全美規劃中資料中心容量的45%，光是德州就占25%。明年新首長上任後，相關專案在取得建築許可、供電保障及租稅優惠上將面臨更大阻力。

富國銀行估算，若德州規劃容量減少10%，大型科技公司的AI基礎設施支出就將縮減1.6%。這導致華爾街原先據以推算晶片與記憶體廠營收、獲利及股票目標價的成長預測必須全面下修。

然而，投資降溫未必全是壞事。雖然AI投資放緩可能使美國經濟成長率由3.4%降至2.4%，但仍屬穩健成長。

適度減速能有效淘汰高風險的投機專案、減少資金浪費，並緩解地方能源與通膨壓力。科技公司若能藉此喘息期重新檢視投資效益，轉向重視地方社區與永續營運取得政治支持，反而能為產業走上更穩健的長期發展道路。