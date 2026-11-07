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美期中選舉後的新難題…科技巨擘資料中心可能蓋不下去 考慮海外拓點

經濟日報／ 編譯季晶晶陳律安／綜合外電

美國期中選舉結果讓科技巨擘面臨新難題：重金投入AI競賽，資料中心卻可能蓋不下去。主張暫停開發的民主黨候選人在多個關鍵州勝選，迫使OpenAI、Meta等業者重新盤算，考慮擴建既有設施，甚至轉往海外。

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI執行長奧特曼4日與員工問答時，承認民眾擔心水資源消耗，也理解人們為何不願住在資料中心附近。他一度提出，或許應該蓋在沙漠。高層也討論是否調整明年資料中心容量預期。

金融時報分析，短期內，州政府的影響可能比國會易手更直接。民主黨雖拿下兩院，但聯邦立法可能遭川普否決；新任州長則可推動暫停措施，並研議收緊用水用電規範。

德州尤為關鍵，約占全美規劃中開發量的四分之一。在俄亥俄州皮夸市，Meta擬投資10億美元興建資料中心，但選民罷免三名參與核准的官員，並通過限制新建案的公投，讓計畫前景生變。

科技業者已加緊接觸新任州長及其交接團隊。Meta總裁麥考密克（Dina Powell McCormick）在華爾街日報科技論壇透露，在美國興建資料中心將更困難，從零開發尤其具有挑戰。Meta與其他科技公司正考慮海外設點。

Google 逆勢宣布新投資

Google宣布將斥資170億美元，在美國懷俄明州興建該公司在當地的首座資料中心，凸顯其不畏民主黨期中選舉告捷後、反對擴建資料中心的阻力日益升高，仍持續大舉推動AI基礎設施投資。

Google 5日在部落格文章中表示，這座設施將坐落於懷俄明州拉勒米郡，也是該公司在該州的首座資料中心，將與美利堅電力（American Electric Power）、Tallgrass能源、Black Hills能源及Related Digital合作興建。

在此同時，微軟已拒絕擴大與AI雲端服務業者Nscale在德州的資料中心合作協議。彭博資訊報導，微軟計劃對Nebius、IREN及Nscale等新興雲端服務業者的部分資料中心計畫加強把關。

Google將全額負擔資料中心的用電成本，部分電力將由一座裝置容量702千瓩（MW）、採用Bloom能源公司燃料電池的天然氣發電廠供應。

該設施也規劃配備碳捕捉與碳封存技術。

美國期中選舉 AI 資料中心 民主黨

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