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民主黨勝選藍潮衝擊 美資料中心建設恐踩煞車

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
民主黨在這次期中選舉大勝，可能拖慢美國的資料中心建設，使市場重新評估人工智慧（AI）產業的成長前景。路透
民主黨在這次期中選舉大勝，可能拖慢美國的資料中心建設，使市場重新評估人工智慧（AI）產業的成長前景。路透

民主黨在這次期中選舉大勝，可能拖慢美國的資料中心建設，使市場重新評估人工智慧（AI）產業的成長前景。美國有線電視新聞網（CNN）5日分析，支持暫停興建資料中心或延長停建的民主黨籍州長當選人，明年就任後執政的州，共占全美規畫中的資料中心容量約45%，其中德州就占25%。

算力是全球競逐AI的焦點，資料中心及電力資源架構則為其核心。多位民主黨籍州長和國會議員當選人競選時，提出限制興建資料中心與供電量的政見。據CNBC民調，五成六選民認為，AI和資料中心是決定投票意向的重要因素，而其中六成五受訪者投給民主黨。

全球資料中心分布
全球資料中心分布

這不代表相關專案都會停工，但未來要取得建照、供電保障及租稅優惠，可能面臨更大阻力。美國富國銀行估計，若德州規畫中的資料中心容量減少一成，大型科技公司的AI基礎設施支出可能減少1.6%。

德州州長當選人希諾霍薩10月就表明，成為州長後將發出緩建令，待州議會通過保護德州居民的立法後，所有的資料中心才能動工。

荷蘭國際集團（ING）也估計，AI投資對今年美國經濟成長的貢獻可能占四分之一，故資料中心建設放緩的影響可能不限科技股。

美國業者已宣布將興建3,969座資料中心，實際動工的卻僅約800座，部分專案能否落實備受質疑。風險顧問公司Marsh也估計，已有相當2,000億美元的資料中心專案面臨延宕。

融資成本也是隱憂。例如AI雲端業者CoreWeave因預估虧損龐大，債券的殖利率一度升至15%，預期投報率約9%，凸顯部分業者面臨融資成本高昂且投資效益受投資人質疑的壓力。

巴隆周刊報導，資料中心今後究竟還能蓋多快，如今成為難以回答的問題，也動搖整條AI供應鏈的估值基礎。華爾街過去假設，資料中心將持續高速擴建；在如此假設下，預估晶片、記憶體及電力設備供應商未來幾年的營收與獲利，並訂出股票的目標價。

如今建設速度可能受限，原有的預測必須重新評估，此前大漲的AI股票也面臨估值修正。

但也有看法認為，美國AI投資降溫未必全是壞事。資料中心大舉擴建除了加重通膨壓力，對環境等造成的影響居民反彈。美國卡內基美隆大學主任柯海瑞認為，若科技公司能更重視地方及社區的需求，取得政府與居民的支持，反而有利資料中心的長期營運。

美國期中選舉

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