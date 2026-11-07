冷眼集／AI仍在燒 代價誰來付

台股連日重挫，新台幣也面臨沉重貶值壓力，股匯雙殺，與美國科技股的劇烈震盪脫不了關係，台灣半導體及人工智慧（ＡＩ）供應鏈與美國市場高度連動，美國科技股一有風吹草動，台灣難置身事外。但ＡＩ派對真的宣告結束了嗎？

市場對ＡＩ產業的疑慮正在上升，過去幾年，只要沾上ＡＩ題材，股價就有機會一路向上，如今投資人開始追問，科技巨頭投入數千億美元建置ＡＩ基礎設施，何時才能看到相應的獲利？

不過，現在就宣告ＡＩ派對結束，恐怕還言之過早。ＡＩ不只是科技公司的商業競賽，更是美中兩大強權爭奪未來產業主導權的重要戰場。從晶片、算力到模型及應用，雙方都不可能輕易放棄。尤其，ＡＩ已經廣泛延伸到國防、情報、資安及軍事決策，美國不可能因為股市修正或政治版圖改變，停止相關技術發展。

即使美國期中選舉後，民主黨掌握國會兩院，不代表美國會因此放棄ＡＩ競爭。民主黨對大型科技企業的監管態度，及地方政府對資料中心的要求，都可能讓ＡＩ基礎建設的速度受到影響，但這與停止發展ＡＩ是兩回事。

美國各地近來興起反對資料中心的聲浪，成為ＡＩ產業不能忽視的新變數。大型資料中心需要大量電力與用水，可能推高電價、占用土地，甚至影響周邊居民生活。從美國部分州要求加強審查，到地方選民透過公投限制資料中心興建，都反映出一個現實：科技產業在描繪未來願景之際，不能要求地方社區無條件承擔發展成本。此一議題顯然已經跨越黨派，成為美國地方政治的重要議題。

台灣應引以為鑑。台灣土地有限，水資源及電力供應都有壓力，若進一步承接ＡＩ資料中心及相關基礎建設，條件未必比美國好。政府一方面希望台灣成為全球ＡＩ供應鏈的重要基地，另一方面不能迴避能源、土地及環境承載能力的問題。不能只看到ＡＩ帶來的投資可帶動地方發展或就業，卻把水電供應及基礎建設的成本留給民眾承擔。