聽新聞
0:00 / 0:00

港媒分析點名下任美眾院議長 「他」友台、曾會晤蔡英文

中央社／ 台北6日電
美國民主黨眾議員傑福瑞斯。 歐新社
美國民主黨眾議員傑福瑞斯。 歐新社

香港南華早報引述分析家指出，溫和派民主黨眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）有望成為美國眾議院議長，他曾與台灣總統蔡英文會面，並支持有利台灣的立法。

民主黨在美國期中選舉贏得多數席位，眾議院民主黨領袖傑福瑞斯宣布競選議長，預計他將在明年一月新一屆國會開幕首日的全體投票中正式就任。

時任總統蔡英文2023年3月出訪途經美國期間，與傑福瑞斯於紐約會面。他形容當時的會談「非常有成效」，內容涵蓋共同安全和經濟利益，以及對民主和自由的共同承諾。

他還投票支持台灣保護法案，該法案於2月在眾議院通過，旨在限制北京參與某些國際金融機構，以應對台灣可能面臨的威脅。

但分析人士表示，傑福瑞斯的過往紀錄並不一定表明他會效仿前議長裴洛西（Nancy Pelosi）。裴洛西在擔任美國眾議院議長期間，於2022年8月訪問台灣，引發中共解放軍在台灣周邊地區的大規模軍事演習，並加劇中美關係緊張。

上海復旦大學美國研究中心教授兼副主任信強說，裴洛西高調訪問台灣是「一個例外，而不是未來眾議院領導人必然會效仿的先例」。

信強表示，此次訪問在美國政界引發批評，認為此舉可能導致與北京的局勢升級，可能引發武裝衝突。他說，此後美國政界人士可能會「在訪台問題上表現得更加謹慎和克制」。

報導引述一位不願透露姓名的國際關係專家表示，傑福瑞斯的立法紀錄和公開言論表明，他是一位「相對理性溫和的政治家」。

美國期中選舉 眾議院 民主黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

分析師：民主黨更挺台 恐加劇美中緊張關係

美民主黨橫掃國會 劉雲平將接黨團主席創亞裔紀錄

民主黨重掌美參眾兩院 學者：可望加速推動友台法案

劉雲平角逐眾院民主黨黨團主席 將創美國會亞裔最高紀錄

相關新聞

秋後大算帳！民主黨擬對川普盟友發動調查 馬斯克、蘋果、Meta拉警報

華盛頓郵報報導，民主黨人正準備發動一波調查，檢視部分美國大企業，在過去兩年做過的某些最敏感、最有爭議的事。這針對矽谷和華爾街高階主管的「秋後算帳」，將令曾積極向川普政府示好的企業領袖，面臨猛烈攻勢。

冷眼集／AI仍在燒 代價誰來付

台股連日重挫，新台幣也面臨沉重貶值壓力，股匯雙殺，與美國科技股的劇烈震盪脫不了關係，台灣半導體及人工智慧（ＡＩ）供應鏈與美國市場高度連動，美國科技股一有風吹草動，台灣難置身事外。但ＡＩ派對真的宣告結束了嗎？

陸拚資料中心建設、赴歐搶算力

美國期中選舉後，多名民主黨籍新當選州長主張加強限制ＡＩ資料中心建設之際，中國大陸則持續擴大人工智慧及算力基礎設施投資。大陸國務院副總理何立峰近日強調，要加大對人工智慧、算力網路建設等領域的金融支持。

童子賢：民主黨不敢也不會卡美高科技產業

美國期中選舉後，各界關注ＡＩ產業政策是否生變。和碩聯合科技董事長童子賢昨分析，即使民主黨成為美國國會多數黨，但「不能、不敢、不會」把美國國力所繫的高科技產業卡掉。

美資料中心利空 科技巨頭沙漠、海外尋出路

對於這次美國期中選舉結果顯示，許多美國選民對興建資料中心說不，且資料中心公司面臨工期延誤、監管障礙及成本高漲，科技巨頭微軟、OpenAI和輝達各有因應之道。期中選舉隔天，OpenAI執行長奧特曼甚至提出，也許應將資料中心蓋在沙漠。

藍潮衝擊 美資料中心建設 恐踩煞車

民主黨在這次期中選舉大勝，可能拖慢美國的資料中心建設，使市場重新評估人工智慧（ＡＩ）產業的成長前景。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）五日分析，支持暫停興建資料中心或延長停建的民主黨籍州長當選人，明年就任後執政的州，共占全美規畫中的資料中心容量約百分之四十五，其中德州就占百分之廿五。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。