港媒分析點名下任美眾院議長 「他」友台、曾會晤蔡英文

香港南華早報引述分析家指出，溫和派民主黨眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）有望成為美國眾議院議長，他曾與台灣總統蔡英文會面，並支持有利台灣的立法。

民主黨在美國期中選舉贏得多數席位，眾議院民主黨領袖傑福瑞斯宣布競選議長，預計他將在明年一月新一屆國會開幕首日的全體投票中正式就任。

時任總統蔡英文2023年3月出訪途經美國期間，與傑福瑞斯於紐約會面。他形容當時的會談「非常有成效」，內容涵蓋共同安全和經濟利益，以及對民主和自由的共同承諾。

他還投票支持台灣保護法案，該法案於2月在眾議院通過，旨在限制北京參與某些國際金融機構，以應對台灣可能面臨的威脅。

但分析人士表示，傑福瑞斯的過往紀錄並不一定表明他會效仿前議長裴洛西（Nancy Pelosi）。裴洛西在擔任美國眾議院議長期間，於2022年8月訪問台灣，引發中共解放軍在台灣周邊地區的大規模軍事演習，並加劇中美關係緊張。

上海復旦大學美國研究中心教授兼副主任信強說，裴洛西高調訪問台灣是「一個例外，而不是未來眾議院領導人必然會效仿的先例」。

信強表示，此次訪問在美國政界引發批評，認為此舉可能導致與北京的局勢升級，可能引發武裝衝突。他說，此後美國政界人士可能會「在訪台問題上表現得更加謹慎和克制」。

報導引述一位不願透露姓名的國際關係專家表示，傑福瑞斯的立法紀錄和公開言論表明，他是一位「相對理性溫和的政治家」。