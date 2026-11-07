童子賢：民主黨不敢也不會卡美高科技產業

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

美國期中選舉後，各界關注ＡＩ產業政策是否生變。和碩聯合科技董事長童子賢昨分析，即使民主黨成為美國國會多數黨，但「不能、不敢、不會」把美國國力所繫的高科技產業卡掉。

童子賢表示，科技對美國經濟的貢獻極大、對世界經濟也是正面因素。民主黨怎麼可能採取「放棄科技」政策，否則若在中美競賽中落敗，則下次選舉敗選的就輪到民主黨。因為科技產業支撐了美國經濟，科技領先也維持美國國力領先，包括尖端太空科技、能源科技、軍事優勢。這就是所謂把握住科技產業的「長多」。

童子賢說，影響產業的二個重大因素：一、科技對經濟實質貢獻。二、國際間戰爭與衝突，國際間政治的翻雲覆雨。中美僵持持續不變，因此科技產業，尤其新興ＡＩ產業或許短期波動，不會長期蟄伏。

他認為，民主黨「不能、不敢、不會」把美國國力所繫的高科技產業卡掉，否則下一次敗選的就會是民主黨。進一步看，民主黨人較多建制派、溫和派，可視為美國政策走向穩健、理智的「長多」。

童子賢說，全世界需要數位產品，都少不了台灣這個夥伴。川普在期中選舉慘敗，更可以期待他改變「極限施壓」外國產業的不理性風格，未嘗不是台灣的「長多」。

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