美資料中心利空 科技巨頭沙漠、海外尋出路

聯合報／ 編譯季晶晶劉忠勇／綜合報導
美國資料中心開發引發民眾反彈。圖為堪薩斯州一處田地豎立反對告示。路透
美國資料中心開發引發民眾反彈。圖為堪薩斯州一處田地豎立反對告示。路透

對於這次美國期中選舉結果顯示，許多美國選民對興建資料中心說不，且資料中心公司面臨工期延誤、監管障礙及成本高漲，科技巨頭微軟、OpenAI輝達各有因應之道。期中選舉隔天，OpenAI執行長奧特曼甚至提出，也許應將資料中心蓋在沙漠。

英國金融時報報導，州政府影響短期內可能比國會控制權易手更直接，民主黨雖拿下兩院，但聯邦立法可能被總統川普否決；新州長可推動暫停措施，並研議緊縮水電規範。知情人士對華爾街日報指稱，奧特曼四日與員工對話時，承認部分民眾擔憂水資源遭資料中心消耗，也理解他們為何不願住在資料中心附近。OpenAI高層也正討論，有無必要調整對明年資料中心容量的預期。

科技業者已加緊接觸新州長及其交接團隊。Meta總裁麥考米克在華爾街日報的論壇坦言，在美國興建資料中心將更困難；從零開發尤具挑戰性，Meta和其他科技業者正考慮在海外設點。

另一條路是擴建既有設施，這著眼於居民已看得到資料中心帶來的就業及稅收，較容易爭取民意支持。為化解反彈，OpenAI五日公布資料中心開發承諾，包括不要求官員在協商時簽署保密協議、徵詢社區意見，並公開對能源、水資源及噪音影響，確保不會將供電成本轉嫁給民眾。

輝達則看上舊電信機房，計畫改造為資料中心。美國科技新聞媒體The Information報導，輝達希望藉阿波羅全球管理公司旗下寬頻網路服務商Brightspeed既有建築，打造遍及廿州的小型資料中心網路。Brightspeed分散全美的建築，共擁有約一吉瓦（ＧＷ）的可用電力。

另外，知情人士對彭博說，微軟正加強監督人工智慧（ＡＩ）雲端服務商Nebius、資料中心營運商IREN和Nscale承建的部分資料中心，並退出風險較高的建案；微軟內部也正討論是否還要和新雲端業者簽新約。

美國期中選舉 資料中心 Meta OpenAI 輝達

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