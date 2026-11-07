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藍潮衝擊 美資料中心建設 恐踩煞車

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
這次美國期中選舉結果顯示，許多民眾對人工智慧（ＡＩ）資料中心的建設表達反對和疑慮。圖為十月在加州維農興建中的資料中心。路透
這次美國期中選舉結果顯示，許多民眾對人工智慧（ＡＩ）資料中心的建設表達反對和疑慮。圖為十月在加州維農興建中的資料中心。路透

民主黨在這次期中選舉大勝，可能拖慢美國的資料中心建設，使市場重新評估人工智慧（ＡＩ）產業的成長前景。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）五日分析，支持暫停興建資料中心或延長停建的民主黨籍州長當選人，明年就任後執政的州，共占全美規畫中的資料中心容量約百分之四十五，其中德州就占百分之廿五。

算力是全球競逐ＡＩ的焦點，資料中心及電力資源架構則為其核心。多位民主黨籍州長和國會議員當選人競選時，提出限制興建資料中心與供電量的政見。據美國財經頻道ＣＮＢＣ民調，五成六選民認為，ＡＩ和資料中心是決定投票意向的重要因素，而其中六成五受訪者投給民主黨。

這不代表相關專案都會停工，但未來要取得建照、供電保障及租稅優惠，可能面臨更大阻力。美國富國銀行估計，若德州規畫中的資料中心容量減少一成，大型科技公司的ＡＩ基礎設施支出可能減少百分之一點六。德州州長當選人希諾霍薩十月就表明，成為州長後將發出緩建令。

荷蘭國際集團（ＩＮＧ）也估計，ＡＩ投資對今年美國經濟成長的貢獻可能占四分之一，故資料中心建設放緩的影響可能不限科技股。

美業者已宣布將興建三九六九座資料中心，實際動工的卻僅約八百座，部分專案能否落實備受質疑。風險顧問公司Marsh也估計，已有相當兩千億美元的資料中心專案面臨延宕。

融資成本也是隱憂。例如ＡＩ雲端業者CoreWeave因預估虧損龐大，債券的殖利率一度升至百分之十五，預期投報率約百分之九，凸顯部分業者面臨融資成本高昂且投資效益受投資人質疑的壓力。

巴隆周刊報導，資料中心今後究竟還能蓋多快，如今成為難以回答的問題，也動搖整條ＡＩ供應鏈的估值基礎。

如今建設速度可能受限，原有的預測必須重新評估，此前大漲的ＡＩ股票也面臨估值修正。

但也有看法認為，美國ＡＩ投資降溫未必全是壞事。美國卡內基美隆大學主任柯海瑞認為，若科技公司能更重視地方及社區的需求，取得政府與居民的支持，反而有利資料中心的長期營運。

美國期中選舉 資料中心 AI 民主黨

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