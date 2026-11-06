秋後大算帳！民主黨擬對川普盟友發動調查 馬斯克、蘋果、Meta拉警報

華盛頓郵報報導，民主黨人正準備發動一波調查，檢視部分美國大企業，在過去兩年做過的某些最敏感、最有爭議的事。這針對矽谷和華爾街高階主管的「秋後算帳」，將令曾積極向川普政府示好的企業領袖，面臨猛烈攻勢。

兩位知情人士透露，蘋果（Apple）、臉書母公司Meta，以及特斯拉（Tesla）執行長馬斯克旗下企業，已被即將進入國會的民主黨議員們，列為首波調查目標。

計劃要調查的案件包括：美國總統川普如何利用馬斯克的AI聊天機器人Grok，規劃逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。蘋果提供平台，讓美國移民暨海關執法局（ICE）使用追蹤應用程式的狀況。以及，Meta要求地方政府就資料中心開發案簽署保密協議等。

華府的律師們這幾天十分忙碌。他們相信被針對的這些企業，因應即將收到大量的國會傳票，需要更多法律專業協助。有多家律師事務所甚至準備好業務提案，要爭取馬斯克的委託。因為華府的企業法律圈目前並不確定，馬斯克現有的法律團隊是否有能力應付全新挑戰。

蘋果、Meta、X以及馬斯克均未立即回應置評請求

一位律師指出，應付民主黨大勝後掌控的國會所發動的調查，需要不同於傳統訴訟的應對技巧，因為民主黨議員正拋棄過去禮貌、溫和的調查模式，改採更具攻擊性的策略。相較於傳統監督調查，他說：「將是一個全新的世界。」

早在選舉之夜，確定勝選的多位民主黨議員候選人們便已明確表示，會把調查矽谷列為優先事項。像是當選的麻州民主黨籍參議員Ed Markey 3日晚間就在社群平台X上發文開嗆，科技企業高階主管們「將會需要去種植新的森林，因為我們將發出的傳票數量實在太多」。

Crowell & Moring律師事務所負責國會調查業務的主管貝爾強調，民主黨國會議員已經發現，對企業展開調查，是追究川普政府責任的最佳方式。原因是他們向川普政府發出調查函，最終常常得不到有意義的答覆。相較之下，由企業這邊下手，較可能收到回應，透露出與政府官員之間的往來情況。貝爾認為，未來國會的調查，將聚焦於企業如何向川普示好，以及如何利用這層關係為自己爭取更有利的發展機會。