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「恨業者占便宜」德州準州長誓保護居民 稱不恨數據中心

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國德州候任州長伊諾霍薩今天矢言，明年1月宣誓就職後將保護德州居民，防止數據中心開發計畫損害他們的權益。 路透社
美國德州候任州長伊諾霍薩今天矢言，明年1月宣誓就職後將保護德州居民，防止數據中心開發計畫損害他們的權益。 路透社

美國德州候任州長伊諾霍薩今天矢言，明年1月宣誓就職後將保護德州居民，防止數據中心開發計畫損害他們的權益。她並非痛恨數據中心，而是反對業者占德州便宜的作法。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，伊諾霍薩（Gina Hinojosa）今晚在美國有線電視新聞網（CNN）節目中表示：「德州一直以來都是支持企業發展的州，但我擔任州長後，情況將有所不同，企業必須建立能讓德州居民受益的夥伴關係。」

伊諾霍薩指出：「目前數據中心進駐的地點大多是鄉村社區，卻沒有規則或法律保護德州居民，居民正被占便宜。」

她計劃制定「保護德州居民的法律」，並稱在相關保障措施到位之前，將停止與數據中心業者合作。

伊諾霍薩表示：「我們可以兼顧強勁經濟、產業發展，以及對德州人民的保障。這些事情並非互不相容。身為州長，我會確保自己帶頭推動，讓這一切實現。」

CNN節目主持人塔柏爾（Jake Tapper）進一步釐清，伊諾霍薩是否未排除在德州興建數據中心的可能性，而是希望制定規範保障當地社區？

伊諾霍薩回應說：「社區居民也應有機會參與決策，決定數據中心是否進駐，以及如何進駐他們的社區。德州就像一個國家，我們在各方面都非常多元。」

她還說：「因此，我們絕對必須確保社區居民成為這項工作的合作夥伴，這一直是我的立場。我並不是痛恨數據中心，而是痛恨業者占德州便宜的作法；等我擔任州長後，這種情況就會停止。」

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