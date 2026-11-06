藍州州長恐先出手？民主黨大勝引AI監管隱憂 分析指長期未必利空

民主黨對人工智慧（AI）立場更偏向監管，在美國期中選舉壓倒性奪回國會參眾兩院及州長選舉大有斬獲後，引發美股科技族群劇烈震盪。分析指短期衝擊難免，但中長期未必利空。

英國「金融時報」一篇分析指出，投資人目前高度憂心民主黨會對AI踩煞車。高盛（Goldman Sachs）估算，傾向進一步限制資料中心的民主黨執政各州，合計占全美規劃中算力容量的45%。

民主黨表面上並非全然「反AI」，官方論述多訴求加強風險控管，確保AI「符合公共利益」；然而黨內多名新科議員態度更為激進。

● 藍州州長恐先出手 AI資料中心短期受衝擊

密西根州聯邦參議員當選人塞德（Abdul El-Sayed）主張全面暫緩先進AI模型的研發；南卡羅來納州聯邦參議員當選人安德魯斯（Annie Andrews）提議對新資料中心實施兩年禁建令；俄亥俄州民主黨籍參議員布朗（Sherrod Brown）則呼籲取消AI企業的租稅減免與補貼，要求科技業「自行承擔公用事業水電成本」。

共和黨籍的總統川普先前已公開對放慢AI發展的呼聲說不，警告這將阻礙美國追求「全球主導地位」。考量川普擁有否決權，民主黨不太可能推動聯邦層級的相關立法。

然而民主黨在資料中心重鎮州取得州長選舉勝利，尤其是拿下德州、俄亥俄及喬治亞州，可能比國會控制權的轉變產生更直接的影響，隨新任州長將於明年1月就任，不排除會端出地方的實質管制作為。

曾任職川普政府的Meta總裁麥考米克（Dina PowellMcCormick）4日坦言，今後「勢必面臨更多審查」，焦點將轉向「在地社區居民究竟願不願意接納這些設施」。以Meta在俄亥俄州皮奎市（Piqua）斥資10億美元、占地607英畝的開發案為例，因選民公投通過限制新建，並讓3名批准建案的官員去職，全案已停擺。

麥考米克指出，Meta等老牌業者擴建既有站點尚有優勢，但「白手起家從零開始者將極具挑戰……如今其他業者會思考：我們是否該移師海外建置？」

● 中長期審慎樂觀 科技業盼與民主黨找到折衷

對AI基建恐遇阻力的憂心氛圍也波及上游供應鏈，輝達（Nvidia）與超微等先進晶片廠5日股價均應聲重挫。長期看好AI投資熱的分析師艾夫斯（Dan Ives）5日提出較為審慎的預測，表示這場政治地震將使科技巨頭的資本支出高峰從原先預期的2028或2029年，提前至明年發生，全美恐高達20%規劃中AI資料中心量恐夭折。

一名大型科技公司的高層坦言，這次選舉結果短期內確實會打亂資料中心建設計畫，但預期最晚明年某個時間點能與民主黨找到「可行折衷，為資料中心持續擴建鋪路，基本面最終還是會勝出」；超微（AMD）執行長蘇姿丰也認為，地方反彈並未促使公司下修2030年前的AI市場成長預期。

今日美國報（USA Today）一篇分析指出，這次期中選舉前，川普與共和黨盟友普遍對科技監管持保留態度，考量美中AI競爭態勢及維持經濟成長誘因，主張聯邦政策應避免干預，聯邦層級的監管法案也始終未列入優先議程。

民主黨則鑒於2026年以來屢次傳出AI不受控與侵入事件，選前就表態將對相關科技巨頭啟動全面調查。法律與AI研究所（Institute for Law and AI）學者安姆杜爾（Spencer Amdur）分析，未來政策討論的範圍將大幅擴展，「聽證會場次必然暴增，其中網攻、駭客與兒童安全預計將是3大焦點」。

● 科技選戰與經濟平衡 2028大選新風向

美國國家廣播公司（NBC）出口民調顯示，高達56%的選民認為AI與資料中心是影響這次投票意向的關鍵因素。

隨各陣營開始放眼2028年總統大選，專家認為AI將成為未來選戰的核心主軸。安姆杜爾預測，隨選民意識抬頭，未來一年內聯邦政府可能加速端出AI監管法案，若華府立法陷入僵局，各州政府恐會率先出擊，收緊技術與基礎建設的發展韁繩。

進步商會（Chamber of Progress）創辦人兼執行長柯瓦切維奇（Adam Kovacevich）提醒：「外界不應將這股反川普浪潮混淆為『反對科技發展』的授權，選民渴望的是經濟轉型，而非扼殺創新。民主黨人現在必須展現智慧，在解決AI與資料中心疑慮的同時，避免抹殺其伴隨的就業機會。」