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撿到槍？川普連發兩貼文嗆選民「愛投民主黨」：股市崩跌只能怪自己

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普抨擊，美股崩跌，只能怪選民愛投給民主黨。歐新社
美國總統川普抨擊，美股崩跌，只能怪選民愛投給民主黨。歐新社

民主黨期中選舉掀起藍色海嘯，為資料中心建設前景投下陰影，拖累美股5日重挫，美國總統川普似乎撿到槍，連發兩則貼文，把股市崩跌歸咎於民主黨、以及愛投民主黨的選民。

川普5日晚間在自家社群媒體TruthSocial發文說：「今天股市崩盤，都是因為民主黨那些蠢蛋（Dumocrats）周二大勝。真令人難過，你們只能怪自己！」

川普在同日稍早一篇貼文並表示：「受到選舉結果影響，今天股市遭遇史上最慘重的跌勢之一，真令人看了難過！我們費盡千辛萬苦，才讓股市攀上前所未見的高峰，結果卻落得這般下場。你們的401(k)退休金帳戶也因此縮水。記住，這不是共和黨造成的，而是民主黨那群蠢蛋（Dumocrats）害的。不過，大家不必害怕，無論如何，我們很快就會比以往更加強大、更加繁榮。讓美國再次偉大！」

美國期中選舉 川普 民主黨 美股 AI 共和黨 社群媒體

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