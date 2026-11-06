撿到槍？川普連發兩貼文嗆選民「愛投民主黨」：股市崩跌只能怪自己

民主黨在期中選舉同時拿下參眾兩院多數，新一屆國會明年1月3日上台之後，在川普政府任期最後兩年期間究竟要與川普對抗或協商，民主黨面臨抉擇。華盛頓郵報分析，民主黨一旦掌握參眾兩院委員會調查權，將能對川普、川普政府、川普家族及川普企業盟友發動各種貪腐調查，但某些民主黨人士主張，民主黨不能只扮演反川角色，應該落實改善選民生活的競選承諾，否則很快就會失去國會控制權。

2026-11-06 14:26