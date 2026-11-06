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期中選舉慘敗面臨彈劾！赫塞斯批政治鬧劇：放心這招對我沒用

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯5日發表影片聲明。路透 / X / Secretary of defense Pete Hegseth
美國國防部長赫塞斯5日發表影片聲明。路透 / X / Secretary of defense Pete Hegseth

美國國會將於下周復會，共和黨人正因3日期中選舉慘敗而怒火中燒，國防部長赫塞斯也面臨跨黨派彈劾威脅。赫塞斯5日在X發布影片反擊，將彈劾行動斥為政治鬧劇，並為自己改革五角大廈及推動川普總統軍事施政計畫辯護。

國會山莊報與福斯新聞報導，赫塞斯為川普政府對伊朗的軍事行動辯護，並敦促國會批准至少3500億美元的國防經費。他也為五角大廈改革辯護，包括取消多元、公平與包容（DEI）措施、撤換軍方領導人，以及重振募兵工作。赫塞斯批評肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）是「心懷不滿、選舉落敗」的議員，並指馬西「連同他所有的民主黨盟友，也對本人提出了虛假的彈劾條款」。

赫塞斯進一步表示：「就像他們曾兩度試圖對川普總統做的事一樣。他們的政策行不通，於是沉迷於假借權力之名上演政治鬧劇，試圖摧毀對手。這一切都是為了在政治上毀掉對手。這招對川普總統沒用，對我也不會有用。這點你們大可放心。」

馬西9月對赫塞斯提出8項彈劾條款，指控他在伊朗衝突期間侵犯國會的戰爭權限，並在其他軍事行動中濫權。馬西5日上午表示，他主導的彈劾行動，相較於民主黨明年掌控國會後可能採取的行動，只是「溫和得多的版本」。

根據CNN報導，馬西計畫在國會下周復會後，要求就彈劾赫塞斯進行表決。他4日在X發文表示：「只有一種情況會讓我不再提出彈劾條款，那就是赫塞斯辭職。」民主黨在國會選舉大勝後，多名民主黨人已表態支持讓赫塞斯下台。被廣泛認為將成為下一任眾議院議長的眾院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries，紐約州民主黨籍），5日在X發文質問：「赫塞斯為什麼還能繼續待在位子上？」

儘管赫塞斯面臨彈劾，總統川普5日接受ABC新聞訪問時表示，他打算讓赫塞斯留任，但也承認曾接到有人打電話表達對赫塞斯的不滿。他說：「我確實接到過這類關於他的電話，但我搞不懂這是為什麼。」並強調：「我肯定會讓他留任。」

國會山莊報報導，川普5日在橢圓形辦公室被記者問及五角大廈可能出現的人事異動時表示：「赫塞斯做得非常出色。」

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