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美民主黨藍潮變海嘯！民調為何低估共和黨崩盤規模？FT揭關鍵盲點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
民主黨支持者3日在德州奧斯汀慶祝民主黨勝選。標語上寫的是「FLIP TEXAS BLUE」（讓德州變藍）。路透
民主黨支持者3日在德州奧斯汀慶祝民主黨勝選。標語上寫的是「FLIP TEXAS BLUE」（讓德州變藍）。路透

美國期中選舉掀起民主黨藍色浪潮，民調卻在幾乎所有競爭激烈的參議員選戰，都低估民主黨實力。金融時報報導，民調業者可能為了修正過去低估川普支持度的偏差，反而高估了他的支持者這次出門投票的比率。

民調並非直接把受訪者答案加總，而是透過加權，讓樣本更接近實際投票人口的組成。難的是選前沒人能確定，最後哪些人會去投票，而且每場選舉的投票人口未必相同。

過去幾屆總統大選，民調屢次低估川普實力，業者認為部分原因是他的支持者比民主黨人更不願接聽民調電話。

今年業者更常依受訪者自述的2024年投票對象加權，希望更完整地納入川普選民，卻可能因此高估這群人此次出門投票的意願，從而低估民主黨優勢，誤判共和黨的崩盤規模。

德州參議員選戰原被預期勢均力敵，民主黨最後卻大勝12個百分點。金融時報比對民調與美聯社初步開票結果也發現，喬治亞州及北卡羅來納州的民主黨勝選差距，比民調預估高出逾八個百分點。

美國期中選舉

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