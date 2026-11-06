快訊

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

聽新聞
0:00 / 0:00

分析：期中選舉後川普更聚焦外交 明年初之前批准對台軍售

中央社／ 華盛頓5日專電

美國期中選舉結果底定，民主黨強勢贏得美國國會參眾兩院的主導權。美學者今天分析，美國總統川普在其所屬的共和黨失去國會多數黨的優勢後，可能會更聚焦外交政策；有關140億美元對台軍售案，預期川普將在明年初之前批准。

美國3日舉行期中選舉，根據美聯社今晚最新統計預估，民主黨在國會參、眾兩院分別取得54席及253席，穩居多數。外界關注這波「藍色浪潮」（藍色為民主黨代表色）將如何影響川普未來2年的施政走向。

華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國計畫資深研究員孔明尚（Michael Cunningham）今天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，川普不需尋求連任，在共和黨失去國會優勢後，他落實國內施政優先事項的能力將受到更多限制。

孔明尚分析，這代表川普「可能會更聚焦外交政策，他在該領域仍擁有相當大的自主權」。

美國憲法賦予總統在外交事務方面的權力。孔明尚指出，川普堅信自己對伊朗採取的行動是必要的，且只要堅持到底就能贏得勝利，因此儘管他坦承美伊戰爭對期中選舉結果有很大的影響，至今尚未展現改變路線的意願。

川普2月聯手以色列對伊朗開戰，導致油價高漲，這被視為共和黨落敗的主要原因之一。

另一方面，孔明尚表示，美國國會兩黨對台灣的支持十分強勁。民主黨掌控國會後，對川普與中國互動反彈最強烈的將會是各個委員會，例如眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」。

他指出，若該委員會在新一屆國會仍保留，民主黨人可能會將其作為批評川普對中國軟弱的工具，包括反對川普對中國採取的和解舉措。

前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（RichardBush）同樣認為，一旦民主黨掌控國會，各委員會可以調查川普的對中與對台政策，並施加其他形式的政治壓力。不過，川普擁有憲法賦予的權力，在外交政策仍有自主空間。

至於尚待川普政府批准的140億美元對台軍售案，孔明尚預期，無論是否面臨國會壓力，川普都會在2027年初之前批准。川普及其政府官員非常希望台灣增加國防預算，他們也清楚唯有在美國願意提供武器購買管道的前提下，這一點才有可能實現。

他表示，儘管川普似乎比許多前任美國總統更不在意公開批評，但來自國會的公開壓力仍會增加他繼續拖延軍售的代價。

現為華府智庫「布魯金斯研究所」（BrookingsInstitution）非常駐資深研究員的卜睿哲也說，由於川普與中國國家主席習近平今年有4次會晤的機會，川普在對台軍售的時間點上顯得謹慎。

他預期，一旦這「4次會面」結束，民主黨明年1月正式掌控國會後，「圍繞（對台）軍售的氛圍可能會迎來新的轉變」。

川習兩人繼5月北京、9月華府峰會後，預計11月在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會、12月在美國佛羅里達州邁阿密的20國集團（G20）峰會將再度會晤。

美國期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

對台軍售 民主黨將施壓川普批准

分析：民主黨重掌國會 可能施壓川普解凍對台軍售

川普敗選歸咎伊戰 警告民主黨：敢彈劾就毀滅

展現和解 川普認敗選因伊戰油價

相關新聞

不甩期中選舉慘敗！川普拒撤關稅撂話：不赴美設廠最高課300%

美國總統川普在共和黨期中選舉慘敗後，5日仍表明有意堅持現有關稅政策。他表示，取消關稅將導致外國企業停止在美國興建工廠，並警告未在美國設廠的企業可能面臨高達300%的關稅。

民主黨勝選掀AI監管疑慮 那指單日蒸發2.5兆

短短幾周之前，股市在人工智慧(AI)產業推動之下屢創新高，投資人滿心期待Anthropic、OpenAI籌備首次公開募股(IPO)。然而，民主黨期中選舉贏得參眾兩院多數，引發AI恐將面臨加強管制的市場疑慮，華爾街榮景在選後兩天頓時變成黃粱一夢。所有科技產業5日幾乎難逃暴跌命運。

又一民主社會主義者勝選 拉曼拿下洛杉磯市長寶座

選前民調難分高下的洛杉磯市長選戰，投票結束兩天後勝負揭曉。ABC 7電視台報導，現任市長貝斯(Karen Bass)5日承認敗選，美聯社當天中午也預測市議員拉曼(Nithya Raman)勝選。最新計票顯示，拉曼以52.1%的得票率領先貝斯的47.9%，雙方相差3萬4654票，洛杉磯市政將迎來新的領導方向。

對川是戰是和？ 民主黨自由派想算帳 溫和派擬先落實政見

民主黨在期中選舉同時拿下參眾兩院多數，新一屆國會明年1月3日上台之後，在川普政府任期最後兩年期間究竟要與川普對抗或協商，民主黨面臨抉擇。華盛頓郵報分析，民主黨一旦掌握參眾兩院委員會調查權，將能對川普、川普政府、川普家族及川普企業盟友發動各種貪腐調查，但某些民主黨人士主張，民主黨不能只扮演反川角色，應該落實改善選民生活的競選承諾，否則很快就會失去國會控制權。

彭博：民主黨想拯救民眾荷包 能從這些地方下手

彭博新聞5日報導，國會無法控制市場或國內生產毛額(GDP)，也不能決定汽油與食品雜貨價格，雖然民主黨候選人承諾要推翻關稅並結束伊朗戰爭，極大部分控制權依然在川普總統手中。民主黨成為參眾兩院多數之後，在稅務、退休財務、人工智慧(AI)監督等領域，可能對民眾荷包帶來長期影響。

民主黨勝選後遺症？ 南華早報：美AI發展腳步放緩 恐被中國超車

南華早報4日報導，民主黨在3日的美國期中選舉拿下參眾兩院多數，人工智慧(AI)與支持其運作的數據中心將面臨更嚴格的審查，拖慢美國AI發展的腳步，影響全球AI貿易與美中科技角力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。