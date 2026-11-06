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美股重挫 川普歸咎民主黨期中選舉大勝
美國總統川普將今天股市暴跌，歸咎於對手民主黨在本週稍早的期中選舉中勝出。
法新社報導，美股收盤後，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「股市今天崩盤，是因為民主黨人在週二大獲全勝。看到這種情況真令人難過，你們只能怪自己！」
分析師指出，今天股市掀起拋售潮，是因為市場擔憂民主黨人將威脅人工智慧（AI）資料中心投資潮，以科技股為主的那斯達克指數（Nasdaq）創下自2025年4月以來的最大單日百分比跌幅。
資料中心面臨美國選民不分黨派的廣泛反對，許多在期中選舉勝選的候選人也承諾，將暫緩這類計畫的推動。
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