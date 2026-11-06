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國力與地方經濟兩難 美期中選舉選多州見反AI趨向

中央社／ 華盛頓5日專電

多位美國民主黨州長與國會議員當選人，期中選舉期間揚言將暫緩核准AI業者在當地興建資料中心，導致科技類股今天重挫。AI算力攸關國力，但難為地方創造長期經濟效益的問題也浮上檯面。

美國期中選舉結束，美聯社（AP）5日統計預估，民主黨在國會參、眾兩院將取得54席及253席，穩居多數。州長選舉方面，選後的民主黨預計至少掌握28州，另2個州因得票接近，結果需再確認。

期中選舉雖已落幕，但共和黨失去國會多數及多州換黨當家的政治效應陸續出現。

多位民主黨州長及國會議員當選人在競選期間，高舉限制興建人工智慧資料中心及供電量的政見。全美主要資料中心所在地德州、喬治亞州、俄亥俄州與賓州等，新任民主黨籍州長均揚言立法限制，甚至緩建資料中心。

影響所及，華爾街投資人5日拋售AI類股，3大指數均重挫，費城半導體指數大跌12.25%，台積電、英特爾（Intel）與超微（AMD）等跌幅超過10%。

算力是全球AI競逐焦點，資料中心與電力資源架構為其核心，亞馬遜（Amazon）過去在維吉尼亞州及紐約州興建資料中心即遭遇當地居民反對，OpenAI與Anthropic等業者近期在德州與密西根州等地發展計畫也備受關注，民主黨勝選後，業者政策轉變的憂慮可能成真。

德州州長當選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）10月在社媒X表示，成為州長後將發出緩建令，這是一項禁令，所有資料中心都必須等待州議會通過保護德州居民的立法後，才能取得（動工）核准令。

喬治亞州州長當選人波托斯（Keisha LanceBottoms）建議全州停建新的資料中心，當前的興建計畫需暫停1至6個月，或更長，州政府必須確認資料中心對當地電網與水資源供應的影響。

俄亥俄州州長當選人艾克頓（Amy Acton）也公開表明，新的資料中心計畫需暫停，直到開發商確保達到嚴格的環境、勞工和財務標準。

AI資料中心設置初期，可在廠房所在地創造營建工程工作機會，但完工後營運，員工數量通常不多。人工智慧業者有機會成為巨富，但難為當地民眾帶來實質經濟效應。

財經頻道CNBC民調指出，56%的選民認為AI及資料中心是決定投票意向的重要因素，當中有65%的受訪者票投給民主黨。

過去超大規模雲端服務商（Hyperscalers）設廠爭議多未成為全美議題，業者在當地與華府投入資源處理公關危機。今年期中選舉從密西根州到喬治亞州、德州等地，AI與資料中心成為關注議題，傳統共和黨選區的選票轉向民主黨。

美國期中選舉

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