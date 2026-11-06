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共和黨期中選舉慘敗魯比歐想跳船？本人急駁斥：陪川普做到任期結束

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿魯比歐1日與總統川普在堪薩斯州薩利納地區機場出席競選造勢活動，離開舞台時揮手致意。法新社
美國國務卿魯比歐1日與總統川普在堪薩斯州薩利納地區機場出席競選造勢活動，離開舞台時揮手致意。法新社

美國共和黨在期中選舉慘敗，彭博資訊5日獨家報導，知情人士透露，國務卿魯比歐正在考慮下一步動向，包括是否離開川普政府。不過，魯比歐接受紐約時報訪問時駁斥相關報導，表示為美國總統川普工作直到任期結束，「一直都是我的計畫」。

彭博資訊指出，一屆政府進入跛腳鴨階段後，內閣成員及高階幕僚離職並不罕見，尤其是共和黨本周遭遇期中選舉重大挫敗。民主黨取得國會更大權力後，也計畫調查白宮多項政策及行動，包括魯比歐曾參與的加勒比海涉嫌運毒船隻打擊行動。

知情人士表示，魯比歐及顧問正評估未來的各種選項，但尚未決定是否辭去國務卿及國家安全顧問職務，目前也沒有離職時間表。部分知情人士表示，他可能重返民間企業，並為2028年選舉周期之後參選總統做準備。

部分知情人士表示，魯比歐已與白宮官員討論卸任一事，但被要求留任。白宮及國務院均否認他正在考慮辭職。魯比歐在白宮辦公室接受紐約時報訪問時則表示：「說真的，我不知道這些消息是從哪裡來的。」他接著說：「我很喜歡現在做的工作。而且每次有人說他要辭職，我都覺得很好笑。我就會問：『你說的是哪個職位？』」

魯比歐曾任佛羅里達州聯邦參議員，2016年共和黨總統初選時曾與川普競爭，後來卻成為川普最信任的幕僚之一。他與副總統范斯也經常被視為可能接掌共和黨領導權、爭取2028年共和黨總統候選人提名的人選。

不過，魯比歐曾表示，如果范斯參選總統，他將予以支持。他今年5月接受NBC新聞採訪時說：「范斯是我的一位非常好的朋友。如果范斯參選總統，我認為他會是個非常出色的候選人。我已經公開說過了，現在我再說一次，我會是第一個表態支持他的人。」

彭博資訊指出，數名與魯比歐關係密切的人士表示，他可能決定不參與爭奪川普接班人的激烈黨內鬥爭，尤其是在范斯參選的情況下。魯比歐5日接受紐約時報訪問時，拒絕回答是否考慮角逐2028年總統大選。他說：「我真的不會再談2028年的事了。我就是不談。」

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