洛杉磯市長巴斯連任失利 拉曼將成美國第2大城首長

美國第2大城洛杉磯的市長選舉結果揭曉，由民主社會主義者拉曼擊敗同為民主黨籍的現任市長巴斯。這次選舉戰況激烈，兩名昔日盟友圍繞對現狀的不滿交鋒。

法新社報導，巴斯（Karen Bass）今天已致電拉曼（Nithya Raman）承認敗選。在3/4選票完成開票的情況下，拉曼以52%的得票率領先巴斯的48%。

美聯社報導，知名度不高的拉曼出生於印度，現為洛杉磯市議員，她獲得全美最大社會主義組織「美國民主社會主義者」（Democratic Socialists of America）支持。

在民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）去年當選紐約市長後，如今洛杉磯選民也追隨紐約市的腳步。不過，拉曼始終未獲得同等程度的全國關注，且她在競選期間強調，自己有時願意與進步派保持不同立場。

拉曼現年45歲，巴斯73歲。美聯社指出，這次拉曼異軍突起，象徵洛杉磯市政府出現世代交替。

拉曼原曾表態支持巴斯，兩人過去也是政治盟友。但拉曼後來表示，洛杉磯已到「臨界點」，並在候選人登記截止日前不久宣布參選。

巴斯發表聲明稱，她已致電拉曼，恭喜對方勝選。

巴斯表示：「雖然結果並非我們所期望，但洛杉磯人民已表態。我已承諾確保交接順利、無縫接軌。推動這座城市向前邁進，是洛杉磯需要我們所有人共同努力的事。」

巴斯成為20年來首位競選連任失利的洛杉磯市長。她的首個任期因去年初致命的斷崖大火（PalisadesFire）而受挫。

大火發生時，她人正在國外，消防部門也回應不及。這場災難造成嚴重破壞，許多選民堅信巴斯應該負責，而她也始終未能挽回頹勢。